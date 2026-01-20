Ministro Óscar Fernández impulsa diálogo con sindicatos de EsSalud

 El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se reunió con dirigentes de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (FED-CUT) y reafirmó la necesidad de fortalecer la gobernanza del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Como parte de la política de puertas abiertas y diálogo social de su gestión, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, recibió a los dirigentes del FED-CUT, escuchó sus demandas y compartió con ellos la voluntad de propiciar cambios hacia un modelo de gobernanza más fortalecido en dicha institución, en beneficio de más de 13 millones de asegurados.

Al respecto, destacó que EsSalud, solo en el año 2025, brindó más de 23 millones de atenciones a nivel nacional y realizó más de 428 mil intervenciones quirúrgicas, en beneficio de los asegurados, lo cual demuestra que la institución cuenta con excelentes profesionales de la salud.

El titular del MTPE informó que, con el propósito de mejorar las condiciones y la calidad de las atenciones que brinda EsSalud, se creó una Mesa de Trabajo con EsSalud para tratar cuatro temas prioritarios: i) gobernanza; ii) sostenibilidad financiera; iii) integridad y transparencia; y iv) mejora de las prestaciones que otorga EsSalud. En ese marco, precisó que ya se ha avanzado en el eje de gobernanza y que los demás temas serán abordados en una nueva mesa de trabajo.

A su turno, el secretario general del FED-CUT, Wilfredo Ponce Castro, agradeció la disponibilidad del ministro Fernández y señaló que el objetivo de su participación fue comunicar la crisis institucional de EsSalud, provocada —según indicó— por una gestión deficiente y la injerencia política. Asimismo, resaltó la necesidad de impulsar, junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, una norma legal que faculte a la institución la adquisición de ambulancias, tomógrafos y otros equipos necesarios para mejorar la atención de los servicios que brinda a la población, en beneficio de más de 13 millones de asegurados.