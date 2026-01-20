Ministerio Público investiga a dos sujetos por agredir a una mujer durante concierto de Bad Bunny

La Cuarta Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro del Segundo Despacho, inició investigación preliminar contra Nicolás Dorrego y Mateo Rivera, presuntamente por agredir e insultar a una joven durante el concierto de Bad Bunny realizado en el Estadio Nacional de Lima.

El Ministerio Público de Lima investiga a Nicolás Dorrego y Mateo Rivera, ambos de 19 años, por el delito de agresiones en agravio de una joven de 21 años de edad.

Esta investigación se inicia, luego que la joven denunciara por una transmisión en vivio de haber sido víctima de insultos sobre su condición física y de jalones de cabello por parte de los hoy investigados, durante un concierto de Bad Bunny realizado el pasado 19 de enero en el Estadio Nacional de Lima.

En tal sentido, el despacho fiscal dispuso una serie de diligencias preliminares para determinar la responsabilidad penal de los dos jóvenes investigados, las mismas que se llevarán a cabo en sede policial, en la comisaría de Petit Thouars, conforme a ley.

Entre los actos de investigación, se recabará la declaración de la agraviada y de los investigados, y se identificará a otros posibles implicados en los hechos. Asimismo, se oficiará al Instituto de Medicina Legal para que se practique el reconocimiento legal y la evaluación psicológica a la víctima.

Por otro lado, se requirió al juzgado de Familia que emita las medidas de protección correspondiente a favor de la agraviada.