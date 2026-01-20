Minedu fortalece la planificación pedagógica para el inicio del Año Escolar 2026

Capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento a la comunidad educativa para asegurar condiciones pedagógicas desde el primer día de clases.

En el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación viene trazando una línea de trabajo en el ámbito pedagógico cuyo propósito es orientar a la comunidad educativa, conformada por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, así como a los especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las UGEL, a fin de que contribuyan y articulen acciones que aseguren un inicio adecuado del año escolar, previsto para el próximo mes de marzo.

Estas acciones están principalmente orientadas a la planificación curricular, la promoción del bienestar socioemocional, el fortalecimiento de la inclusión y la interculturalidad en las escuelas, la provisión oportuna de materiales educativos y la contratación docente, entre otros aspectos fundamentales que permiten garantizar condiciones pedagógicas óptimas desde el primer día de clases.

Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los especialistas de las diversas áreas pedagógicas del Minedu, inició una capacitación la cual concluirá el 23 de enero. En este espacio se abordan los conceptos clave del Currículo Nacional de Educación Básica, los principales hallazgos de las evaluaciones 2025, el fortalecimiento de los vínculos en la comunidad educativa y la planificación curricular para el desarrollo de competencias.

Asimismo, del 28 al 30 de enero de 2026 se realizará la Asistencia Técnica Articulada (ATA), dirigida a más de 400 especialistas de las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL de todo el país. La cita será en el Instituto Pedagógico de Monterrico.

En estas reuniones, se abordarán temas como la planificación de los aprendizajes para asegurar el desarrollo de competencias desde el inicio del año escolar, la generación de entornos escolares que promuevan el bienestar socioemocional, la contratación docente, el uso y la distribución de materiales educativos, así como la articulación intersectorial en el marco de programas y modelos de servicio educativo, entre ellos EduCuna, los modelos del ámbito rural y la Jornada Escolar Completa.

De igual modo, del 23 al 27 de febrero se realizará una capacitación dirigida a directivos y docentes, con énfasis en el fortalecimiento del vínculo entre docentes y estudiantes, la planificación y evaluación de competencias desde un enfoque formativo y el uso de la inteligencia artificial como herramienta para el desarrollo de competencias en el proceso educativo.

Finalmente, del 2 al 30 de marzo de 2026 se implementará una estrategia de sensibilización dirigida a las familias, a través de redes sociales y diversos medios de comunicación, orientada a promover una adecuada preparación de las y los estudiantes para el inicio de clases, el fortalecimiento de la autonomía, el bienestar integral y el acompañamiento familiar para brindar seguridad emocional desde el inicio del año escolar.