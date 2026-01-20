Midis acerca los servicios del Estado a pobladores de Santa Rosa de Ocopa, en Junín

Intervención multisectorial permitió que las familias accedan en un solo espacio a orientación, atención social, servicios de salud y oportunidades productivas, fortaleciendo la articulación entre los sectores del Estado.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) llegó hasta el distrito de Santa Rosa de Ocopa, en la región Junín, para acercar a la población los servicios que brindan los diversos sectores del Estado, mediante una intervención multisectorial descentralizada.

La jornada, realizada en la alameda del distrito, facilitó que las familias accedan en un solo espacio a orientación, información y servicios esenciales. Los programas sociales del Midis brindaron atención directa sobre los requisitos para acceder a sus prestaciones, mientras que emprendedores vinculados a estos programas expusieron y comercializaron sus productos, generando ingresos y dinamizando la economía local.

Durante la actividad, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, destacó la importancia de la articulación intersectorial para llevar servicios esenciales a la población. “A través de esta intervención multisectorial, nuestros programas sociales trabajan de manera conjunta con los distintos sectores para acercar la atención a quienes más lo necesitan”, señaló.

Asimismo, los pobladores recibieron atención médica especializada y medicamentos por parte del Ministerio de Salud. En tanto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó sobre los beneficios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y las opciones de financiamiento para proyectos de saneamiento. El Ministerio de la Producción ofreció conservas y pescado a precios sociales, mientras que el Ministerio de Cultura desarrolló actividades lúdicas y educativas, mediación de lectura e información sobre el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura (RENTOCA).

La intervención contó con la participación del alcalde distrital de Santa Rosa de Ocopa, José Castillo, así como de representantes de los diversos sectores del Estado.