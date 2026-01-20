Midis: 100 pobladores de Jauja recibieron abonos para siembras de papas y habas en Tambo del programa PAIS  

Agricultores se vieron afectados por heladas en diciembre pasado

Cien pobladores de las comunidades de San José y Pomacancha, en la provincia de Jauja, región Junín, recibieron abonos foliares para sus siembras de papas y habas, gracias al programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Esta ayuda es de suma utilidad porque en diciembre sufrieron la pérdida de sus chacras debido a las heladas.



La entrega del fertilizante se realizó en el Tambo Barrio Río Molino, ubicado a 3795 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se brindan servicios del Estado a personas de extrema pobreza y zonas remotas del territorio nacional.



El abono fue brindado por el personal de la Agencia Agraria Jauja del Gobierno Regional de Junín. En este marco, los especialistas capacitaron a los beneficiarios sobre las dosis que deben echar a las hojas. La principal recomendación fue aplicar por las mañanas en terreno húmedo.



“Estas personas se dedican a sembrar papas para su consumo. Son pequeños y medianos productores. Algunas veces llevan a vender a las ferias de Jauja y Tarma”, explicó Estela Quispe, gestora del Tambo Barrio Río Molino, perteneciente al programa PAIS del Midis.



Los pobladores de las comunidades de San José y Pomacancha agradecieron la ayuda gestionada. Muchos de ellos son adultos mayores dedicados netamente a las labores de campo.