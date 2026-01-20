Micky Córdova se estrena en lo más alto del podio al ganar la Copa Yacht Club de Pucusana de Motos Acuáticas

Micky Córdova empieza la nueva temporada en lo más alto del podio. Logró ganar en la máxima categoría, la Pro, por la primera fecha de la Copa “Yacht Club de Pucusana” sobre las aguas que bañan las playas de este balneario. El certamen es organizado por Club Deportivo de Motonáutica Perú con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú, Policía de Salvataje de la PNP y el Yacht Club de Pucusana.

El inicio del certamen presentó un grata novedad. Para la modalidad de circuito, se armó el circuito mar adentro para seguridad de los bañistas en playa, teniendo de espectadores a los navegantes de las diversas embarcaciones apostadas en la zona.

Córdova sostiene una titánica lucha con Sebastián Oliver. Oliver gana la primera serie, a 12 vueltas, en gran final. En la segunda “manga”, también a 12, Córdova sale decidido a cruzar primero la meta y lo consiguió ganando en los metros finales. Quedan empatados en 37 puntos, pero de acuerdo a reglamento el vencedor final es quien gana la segunda carrera. Córdova se estrena en lo más alto del podio al inicio de la temporada. Tercera arriba Paloma Noceda.

El corredor punteño se cobra la revancha ante Sebastián Oliver. El año pasado Oliver se quedó con el título nacional de Slalom dejándolo en segundo lugar. Esta victoria lo incentiva para buscar el título nacional de la clase en el Nacional a iniciarse en abril. Aunque Córdova ya sabe lo que es levantar un título nacional en otras temporadas.

En la clase Expertos, Jorge Luperdi, se llevó el triunfo a casa al imponerse en las dos series, dejando en el segundo lugar a Lester Aguilar y completando el podio Sebastián Bernal. Luperdi suma 40 unidades y es líder.