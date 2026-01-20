Lidia Saccatoma sobre Minsa al cierre del 2025: “Ejecutó más de S/1216 millones en construcción de hospitales”

*Especialista en infraestructura e inversión de salud, dijo que Cusco y Cajamarca son las regiones con mayor inversión

La especialista en infraestructura e inversión de salud, Lidia Saccatoma, sostuvo que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), que es el brazo técnico y ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), superó los S/1216 millones en ejecución de su presupuesto para la construcción de hospitales y centros de salud.

“Se ejecutó más de S/1216 millones en construcción de hospitales, cifra que ha superado el gasto presupuestal de más de S/966 millones obtenido en el 2024, el cual refleja el buen trabajo que dejó el doctor César Vásquez a su salida del Minsa y la continuidad del trabajo que mantiene el actual ministro Luis Quiroz”, resaltó.

A juicio de Lidia Saccatoma, Pronis es una de las instituciones del Minsa que tiene la mayor ejecución presupuestal del 2025. Aseguró que una de las regiones que tuvo mayor inversión el año pasado fue el Cusco con más de S/420 millones, el cual gran parte fue para el Hospital Antonio Lorena con S/359 millones.

Asimismo, otros departamentos con buena ejecución son Cajamarca con más de S/217 millones y Lima, que supera los S/170 millones, con inversiones para obras como el Hospital Papa Francisco de Manchay y el Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Comas, respectivamente.

“Por las cifras que manejo, se ha superado la ejecución del 2024 y creo que el objetivo es que este 2026 sea mejor al del año pasado. Este avance es por el trabajo técnico que se realiza en Pronis. Sin duda, cada año se debe mejorar la entrega a tiempo de las obras y que lo invertido no se pierda, además de mejorar la capacidad de ejecución”, destacó.