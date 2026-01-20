INPE: hallan celular, agendas y conexiones clandestinas en el penal de Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continúa en pie de lucha contra las extorsiones por ello y en coordinación entre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura y el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco se realizó una requisa en el el 1,2 y 3 cer piso del pabellón 4 del establecimiento penitenciario Lurigancho.

La intervención comenzó cerca de las 23: 00 horas del día jueves 15 de enero del presente y fue liderada por el titular del MINJUSDH y el director de seguridad penitenciaria del INPE.

Cómo resultado de la intervención, en la que participaron más de 80 personas entre agentes del Grupo de Operaciones Especiales y personal de seguridad del recinto penitenciario, se hallaron: 01 celular, 03 libretas con anotaciones con números telefónicos, tomacorrientes para conexiones eléctricas clandestinas, así como objetos no autorizados:televisores, ventiladores, equipos de sonido, parlantes, radios, DVD portátil entre otros objetos.

Los agentes ingresaron a todas las celdas del pabellón 4, asi como las cocinas y servicios higiénicos, además de los puntos comunes. Los internos fueron llevados al patio del pabellón para la revisión corporal de acuerdo a los protocolos establecidos.

De julio a diciembre del 2025 en la gestión de la máxima autoridad penitenciaria, se realizaron 4100 requisas y se incautaron 950 celulares y más de 1500 objetos punzocortantes.

El INPE continúa redoblando esfuerzos para erradicar más extorsiones y el crimen organizado con el compromiso de contribuir a la seguridad ciudadana y a la paz de los peruanos.