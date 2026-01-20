Ica: detienen a alcalde por liderar presunta red de corrupción «Los Cuellos Blancos de Sunampe»

Jesús Rojas Valerio, alcalde distrital de Sunampe, fue detenido por efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, por presuntamente liderar la red criminal ‘Los Cuellos Blancos de Sunampe’.

El alcalde distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, es uno de los doce detenidos en la madrugada de hoy martes 20 de enero durante el megaoperativo «Los cuellos blancos de Sunampe», que ejecutaron agentes de la DIRCOCOR y la DEPDICC de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público en este distrito ubicado en la provincia de Chincha, región Ica.

El megaoperativo se efectuó en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, en agravio del Estado.

La intervención se realizó en cumplimiento de una resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, que autorizó 16 detenciones preliminares y 23 allanamientos en inmuebles y oficinas ubicadas en las provincias de Chincha, Pisco y Nasca, incluyendo el registro e incautación de bienes, vehículos y equipos celulares.

Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2025, que advertía sobre el presunto direccionamiento irregular de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sunampe desde el año 2023, favoreciendo a empresas vinculadas al entorno de funcionarios municipales.

De acuerdo con la investigación fiscal y policial, los implicados habrían direccionado de manera irregular diversas obras públicas desde el año 2023 hasta la actualidad, favoreciendo a empresas vinculadas a su entorno amical y familiar, mediante presuntos delitos de colusión simple y/o agravada, negociación incompatible y cohecho, configurándose una presunta estructura criminal dedicada a obtener beneficios económicos ilícitos del presupuesto estatal.

De acuerdo con los informes policiales y fiscales, se habrían adjudicado 48 procesos de selección y registrado contratos por más de 9 millones de soles, además de una obra valorizada en 4.7 millones durante el año 2025, bajo un mismo modus operandi.

La PNP informó que las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público, reafirmando su compromiso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Detenidos

Además del alcalde de Sunampe fueron detenidos los funcionarios, José Luis Castilla Munayco (exgerente municipal 2023), Wilber Tasayco Saravia (gerente de Logística), Oscar Juniors Cornejo Quispe (gerente de Desarrollo Urbano 2024) y Luis Luján Revatta (titular miembro 1 en procesos de selección durante los años 2024 y 2025).

También, los empresarios: Jhon Carlos Andia Huaranca (representante de la empresa ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L), Emerson Lévano Castilla (de la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES M & X E.I.R.L), y Carlos Ramón Castilla Yataco (de la empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES CARMONYA EIRL).

Asimismo, fueron detenidos: Diana Carolina Tasayco Yataco, Pamela Isabel Lliuya Hernández, Nelly Giovanna Anchante Apolaya y Diana Carolina Mendiguete Villa.