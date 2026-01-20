Home ACTUALIDAD Gobierno modifica el Código Penal para tipificar la tenencia ilegal compartida de...

Gobierno modifica el Código Penal para tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego

En el marco de las acciones para combatir la criminalidad, el Poder Ejecutivo, en la Sesión del Consejo de Ministros realizada el 16 de enero del 2026, aprobó -por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– el Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.

Esta norma ajusta la redacción del artículo 279-G del Código Penal que, ahora, precisa que se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años a quien, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, de manera individual o compartida, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.

Esta modificación permite uniformizar los criterios jurisprudenciales existentes en torno al delito de tenencia ilegal de armas de fuego, brindando una interpretación clara y coherente respecto a la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.

Con esta ley se fortalecerá la reducción de la incidencia delictiva común y organizada. En la actualidad, existe evidencia de supuestos en los que dos o más personas ejercen de manera simultánea el dominio y la disponibilidad material sobre un arma de fuego y/o sus municiones u objetos relacionados, aun cuando no exista una detentación física exclusiva.

