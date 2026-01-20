Cantante nacional Atina estrena video de colaboración junto a Bacanos

La agrupación venezolana Bacanos se une a la cantante nacional Atina en esta nueva canción que puede convertirse en el “tema del verano”, el sencillo estrenado este viernes 17 de enero se llama “Eres mi vida” y ya está disponible en todas las plataformas, así como en Youtube donde ya se puede disfrutar de su videoclip.

ATINA es una cantante y compositora peruana que ha conseguido un sonido y un mensaje profundo con letras honestas y con un pop urbano pero vanguardista. Empezó a escribir a los 14 años, cuando la música se volvió su forma de entender lo que sentía y de transformar el dolor en canciones que curan corazones. Desde sus primeras grabaciones demostró versatilidad: y la facilidad para adaptarse a cualquier vibe sin perder su esencia.

Atina ha trabajado con productores como Andy Clay, Bernardo Ossa, Paulo Morales, Harlon Hincapié “The Boom Maker” y Sergio López. Su álbum debut “Curita pa’l Corazón” la llevó al radar de Billboard, y temas como “Boca” y “Qué Tengo Que Hacer” sonaron en las más importantes radios urbanas nacionales.

“Hace unos meses conocí al equipo que maneja a Bacanos, y en una conversación les conté sobre mi carrera artística. Después, alrededor de julio de este año, me llamaron para decirme que existía la posibilidad de hacer algo junto a ellos, lo cual me emocionó muchísimo porque los escucho desde muy pequeña y su música me ha acompañado toda la vida”, refiere Atina.

“Desde el primer día hubo química: tanto en lo musical como en lo personal con los chicos. Me llevé súper bien con ellos desde el inicio. En esa misma conversación, Taco me preguntó si yo componía; le dije que sí y me propuso hacer un tema juntos”, menciona la cantante sobre su encuentro con los de Maracaibo.

“Esa misma noche, por la emoción, compuse la maqueta de “Eres mi Vida”. Se la envié y les encantó. Luego nos juntamos para terminar la canción junto a Luis Farías, que fue el productor del tema, y desde ahí todo fluyó súper natural”.

Eres mi vida habla de ese amor que te deja sin aire: el que te desarma con una sola mirada y te hace imaginar una vida entera al lado de esa persona. Es esa sensación de encontrar tu media luna, tu lugar seguro, tu destino bonito.

Atina ha sido mencionada por la prestigiosa revista Billboard como uno de los actos latinos a seguir y este 2026 marca un punto de quiebre en la carrera de la joven cantante peruana. Será un año de expansión, colaboraciones estratégicas y momentos que van a definir una nueva etapa artística, junto a talentos tanto nacionales como internacionales.