TC ordena a la JNJ evaluar e iniciar proceso contra Richard Concepción Carhuancho

El cuestionado juez Richard Concepción Carhuancho podría recibir una dura sanción por una mala actuación en el caso Los Waykis en la Sombra. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que evalúe proceder conforme a su atribuciones respecto a la participación del citado magistrado en el trámite de la prisión preventiva que dictó contra el exabogado de la expresidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Con ello se podría iniciar un proceso disciplinario por la presunta comisión de faltas.

El TC declaró fundada la demanda del letrado por la demora del juez en conceder la apelación contra la prisión preventiva y elevar el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. La decisión de enviar a la cárcel a Castañeda se dio el 23 de noviembre de 2024 y la defensa apeló de forma verbal, pero no se les notificó inmediatamente con el texto íntegro sino hasta el 4 de diciembre, 12 días después.

Para el órgano constitucional, debido al retraso judicial injustificado entre la detención y la notificación, el juez Richard Concepción recién concedió la apelación de Mateo Castañeda el 16 de diciembre. Fueron 23 días los que Castañeda estuvo privado de su libertad. En la resolución, el TC indica que el abogado, durante ese tiempo, no pudo ejercer “de manera efectiva sus derechos fundamentales a recurrir las resoluciones judiciales, y de defensa, con el fin de revertir los efectos de la medida de coerción personal que se le impuso”.

Incluso se detalla que, Concepción Carhuancho generó una severa afectación a los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa de Mateo Castañeda porque -señala- no se cumplió con elevar oportunamente el incidente de apelación, con la celeridad que exige la ley en respeto del derecho al debido proceso. “Asimismo, corresponde exhortar al juez emplazado a no volver a incurrir en la misma conducta lesiva de derechos identificadas”, se lee en la sentencia que complica la situación del magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.