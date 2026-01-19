SMP: dictan nueve meses de prisión preventiva para mototaxista que trasladó colchón con cadáver en su interior

El mototaxista Darwin Cruz Vásquez quien habría participado en trasladar el cadáver de una mujer dentro de un colchón y abandonarlo en un basural del distrito de San Martín de Porres, será recluido en un penal de la capital por el plazo de nueve meses, mientras continúan las investigaciones en el Ministerio Público de Lima Norte y se determina su responsabilidad penal.

La Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte del Segundo Despacho, logró que se dicte la medida coercitiva para Darwin Cruz (43), investigado por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer.

En audiencia, el fiscal a cargo del caso sustentó que el investigado y otros sujetos —en proceso de identificación— trasladaron un colchón a bordo de un mototaxi, lo dejaron cerca de la calle C y la avenida Pacasmayo, y luego escaparon.

Los moradores se percataron de que dentro del colchón se encontraba el cadáver de una mujer, por lo que alertaron a las autoridades.

Ante ello, personal del despacho fiscal y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar el levantamiento de cadáver e iniciar con la investigación a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que corresponda.

Durante las diligencias preliminares, se identificó y localizó el vehículo empleado, lo que permitió que Darwin Cruz sea detenido en flagrancia.

Entre los principales elementos de convicción, el representante del Ministerio Público presentó y sustentó el acta de intervención policial, la declaración de los efectivos que participaron en la escena de los hechos, la visualización de los registros de las cámaras de seguridad, las pericias químico-biológicas forenses, entre otros.

En las imágenes de cámaras de seguridad se aprecia a tres personas llegando en una mototaxi, uno de ellos cubrió la placa del vehículo, mientras otro descargaba el colchón y lo dejaba en la vía pública antes de abandonar el lugar. En el interior se una persona sentada, que sería una mujer que también habría participado en el crimen.