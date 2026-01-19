Home DEPORTES Real Madrid recibe al Mónaco de Francia en el Bernabéu por la...

Real Madrid recibe al Mónaco de Francia en el Bernabéu por la penúltima fecha de la fase de liga de la Champions

Diario UNO - CH
Real Madrid recibe este martes (3:00 p.m.)) al Mónaco de Francia, en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, primer duelo como entrenador de Álvaro Arbeloa en la competición continental con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del ‘top 8’ y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el ‘playoff’.

En cuanto a la oncena, Arbeloa no podrá contar con Rodrygo Goes, lo que abre las puertas, de nuevo, a Gonzalo García o al argentino Franco Mastantuono, ya que Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, que volvió a marcar frente al Levante y se enfrenta al equipo en el que debutó como profesional, son fijos para el salmantino. 

Otros Partidos: 10:30 p.m. Kairat Almaty-Brujas; 12:45 p.m. Bodo Glimt-Manchester City. 15:00 p.m. Copenhague-Nápoles; Inter de Milán-Arsenal; Olympiakos-Bayer Leverkusen; Sporting de Lisboa-París Saint Germain; Tottenham-Borussia Dortmund; Villarreal-Ajax.

