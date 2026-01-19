Real Madrid recibe al Mónaco de Francia en el Bernabéu por la penúltima fecha de la fase de liga de la Champions

Real Madrid recibe este martes (3:00 p.m.)) al Mónaco de Francia, en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, primer duelo como entrenador de Álvaro Arbeloa en la competición continental con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del ‘top 8’ y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el ‘playoff’.

En cuanto a la oncena, Arbeloa no podrá contar con Rodrygo Goes, lo que abre las puertas, de nuevo, a Gonzalo García o al argentino Franco Mastantuono, ya que Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, que volvió a marcar frente al Levante y se enfrenta al equipo en el que debutó como profesional, son fijos para el salmantino.

Otros Partidos: 10:30 p.m. Kairat Almaty-Brujas; 12:45 p.m. Bodo Glimt-Manchester City. 15:00 p.m. Copenhague-Nápoles; Inter de Milán-Arsenal; Olympiakos-Bayer Leverkusen; Sporting de Lisboa-París Saint Germain; Tottenham-Borussia Dortmund; Villarreal-Ajax.