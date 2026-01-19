Perú exportó casi US$ 7 mil millones en frutas y hortalizas el 2025

El Perú se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo con frutas y hortalizas.

Los productos agrícolas siguen conquistando más mercados en el mundo. Las frutas y hortalizas constituyeron más del 60 por ciento de las exportaciones no tradicionales a más de 100 mercados en los últimos once meses (enero-noviembre) del año 2025, ratificando al Perú como uno de los principales productores y exportadores de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Se debe resaltar que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron más de 6,983 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales) a noviembre del 2025, cifra que significó un aumento de 11.8% respecto a 2024, debido primordialmente a la mayor demanda de alimentos de Estados Unidos, Europa y Asia. En ese periodo, las exportaciones agrarias totales alcanzaron US$ 13,312 millones.

Asimismo, en los primeros once meses del año pasado, las regiones de sierra y selva se convirtieron en los principales proveedores de alimentos a Estados Unidos, Europa y Asia, lo que permite proyectar que las exportaciones agrarias estarían alrededor de los US$ 15 mil millones al cierre de este año, una cifra récord en materia de agroexportaciones.

Al mes de noviembre, 16 de los 24 departamentos del país registraron un significativo crecimiento y dinamismo agroexportador y comercial, destacando las zonas productoras de la selva, cuyas exportaciones se incrementaron en 53.0%, seguidas por la sierra con un aumento de 44.8% y la costa con un alza de 13.1%.

POR REGIONES

En la región selva, se registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de Amazonas (+54.9%) con productos como café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano crudo, cacao en grano tostado; Madre de Dios (+34.9%) destacando productos como nueces del Brasil sin cáscara, los demás frutos de cáscara, maderas tropicales; San Martín (+103.8%) con las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma y café sin tostar sin descafeinar.Respecto a la sierra se obtuvo un aumento de las agroexportaciones de Apurímac (+174.1%) resaltando los productos como la quinua, habas, frijoles de la especie vigna mungo; Cajamarca (+62.7%) con las ventas de café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, cacao en grano; Huánuco (+84.2%) con la manteca de cacao, pasta de cacao sin desgrasar, cacao en grano; Junín (+45.6%) con el café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano, jengibre sin triturar ni pulverizar; Puno (+2.0%) con quinua, café sin tostar sin descafeinar, cebollas y chalotes.

En relación a la región costa, Áncash (+0.7%) se destacó la venta de arándanos rojos frescos, paltas, mangos frescos; Arequipa (+5.8%) con las uvas frescas, alcachofas, paltas; Ica (+16.7%) con productos como las uvas frescas, arándanos rojos frescos, paltas; La Libertad (+6.6%) con productos como los arándanos rojos frescos, paltas, espárragos y frescos o refrigerados.

PAISES DESTINO

Asimismo, las exportaciones de Lambayeque aumentaron (+29.9%) con los arándanos rojos frescos, paltas, café sin tostar sin descafeinar; Lima (+13.7%) con productos como paltas, carmín de cochinilla, arándanos rojos frescos; Piura (+8.2%) con las uvas frescas, mangos frescos, bananas incluidos los plátanos; Tacna (+51.1%) con las aceitunas preparadas o conservadas, orégano, aceitunas conservadas y otros.

De otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, China, México, Chile, Alemania, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77.1% del total del valor exportado en el periodo de estudio.