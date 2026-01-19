Pablo Guede conforme con rendimiento de Alianza en la Serie «Río de la Plata» en Uruguay

El argentino Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, analizó el rendimiento de su equipo tras el último encuentro de preparación ante Colo Colo y aseguró que el plantel continúa en proceso de adaptación de cara al inicio de la Liga 1. “El primer tiempo sirvió mucho para trabajar el orden defensivo, el repliegue y el esfuerzo colectivo. Luego pudimos encontrarnos mejor en ataque”, señaló.

Guede reconoció que al equipo le costó asentarse en los primeros minutos, aunque destacó la evolución mostrada durante el compromiso. “Me quedo con que nos empezamos a encontrar de a pocos. Nos costó los primeros 15 minutos, pero es normal. Pudimos llegar tanto por dentro como por fuera, esa es la idea y eso requiere trabajo”, explicó.

También, enfatizó la importancia de la presión tras pérdida y el compromiso colectivo. “Cuando perdamos la pelota debemos presionar. Si no podemos, tenemos que replegar los once jugadores. Para poder arriesgar en ataque, primero debemos estar sólidos atrás”, remarcó.

Finalmente, indicó que con su cuerpo técnico continuarán trabajando intensamente, incluso con jornadas de doble turno, para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. “Sabemos que los errores se dan por el estado físico actual de los jugadores, la cabeza piensa de una forma y las piernas responden de otra, pero seguimos creciendo”, concluyó.