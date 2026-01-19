OTASS transfirió más de S/ 25 millones para servicios de agua potable y saneamiento en favor de 1.3 millones de pobladores

Recursos ejecutados por 8 EPS permitieron optimizar sistemas de agua y alcantarillado y equipamiento operativo en Piura, Ica, Moquegua, Amazonas, Junín, Ancash y Lima

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) realizó 13 transferencias financieras por más de S/ 25 millones para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento, así como fortalecer la operación de 8 EPS, beneficiando a más de 1.3 millones de pobladores de siete regiones del país.

Los recursos, transferidos durante el 2025, permitieron mejorar pozos, estaciones de bombeo, líneas de conducción, reservorios, redes de alcantarillado y equipamiento operativo, acciones que contribuyen a garantizar la continuidad del servicio y reducen riesgos sanitarios en las regiones de Piura, Ica, Moquegua, Amazonas, Junín, Áncash y Lima provincias.

“Desde el Ministerio de Vivienda, a través del OTASS, transferimos recursos y brindamos asistencia técnica permanente para que las EPS fortalezcan su gestión, mejoren su capacidad operativa y ofrezcan un servicio más confiable a la población”, señaló el presidente ejecutivo del organismo.

Asistencia que se convierte en resultados

El OTASS destinó más de S/ 7 millones a la EPS Ilo para fortalecer su gestión operativa y mejorar el servicio de agua potable en favor de más de 12 mil pobladores de la provincia, contribuyendo a brindar un servicio más continuo y seguro.

En la región Piura, la EPS Grau recibió más de S/ 8 millones para fortalecer la capacidad operativa del servicio en las zonales de Piura, Castilla, Sullana y Talara, a través de la adquisición de equipamiento para emergencias, la construcción de una línea de impulsión y una estación de bombeo en el distrito de Máncora, beneficiando a un total de 902,082 moradores.

En Ica, cuatro transferencias por S/ 3,163,181 a favor de Emapica permitieron asegurar la producción de agua potable y optimizar el saneamiento urbano de la ciudad y el distrito de Parcona, mediante la ampliación de redes, la renovación de pozos y la adquisición de equipos electromecánicos, en beneficio de 35,220 pobladores.

Asimismo, se destinaron recursos a Emapa Cañete (S/ 1.4 millones) para mejorar la gestión operativa y el servicio de agua potable en más de 12 localidades de la provincia del sur en beneficio de más de 253 mil habitantes y a la EPS Barranca (S/ 3.4 millones) para la optimización del reservorio Atarjea, mejorando el sistema urbano para 9,294 pobladores de esta ciudad del norte chico.

Finalmente, el OTASS transfirió un total de S/ 1,940,506 para la realización de diversas intervenciones en Amazonas, Junín y Áncash, que beneficiaron a miles de pobladores de Bagua, La Oroya y Huaraz, como parte de las acciones que impulsa el organismo para garantizar servicios de saneamiento más eficientes y sostenibles en favor de la población.