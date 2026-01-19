Nueva reunión clandestina entre Jerí y empresariochino en local clausurado del Centro de Lima

CÁMARAS DE SEGURIDAD captaron al mandatario ingresando a una tienda clausurada por la municipalidad; el Ejecutivo aseguró que acudió solo a comprar caramelos.

Una nota de Infobae, elaborado por Camila Calderón, mostró una nueva reunión fuera de Palacio entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Las imágenes, difundidas por el programa Cuarto Poder, muestran al mandatario ingresando el

6 de enero de 2026 a un local comercial del Centro de Lima que había sido clausurado horas antes por disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a irregularidades en su funcionamiento.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en el jirón Paruro 763 y vinculado a la empresa América Capón SAC, registraron la llegada del jefe de Estado alrededor de las 18:08. Jerí ingresó sin ocultar su identidad, vistiendo la misma casaca azul usada

El Gobierno del Perú expresó sus condolencias al Gobierno de Chile y a su población por las pérdidas humanas y materiales provocadas por los incendios forestales registrados en

el sur de ese país. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relacioen actividades oficiales ese día, y estuvo acompañado por una integrante de su comitiva y un agente de seguridad. El local se encontraba sin clientes y con el aviso de clausura visible, lo que

impedía cualquier actividad comercial legal.

De acuerdo con documentos municipales citados en el reportaje, la empresa fue sancionada por realizar ventas al por mayor pese a contar solo con autorización

para comercio minorista, motivo por el cual se dispuso su cierre inmediato. No

obstante, el establecimiento abrió sus puertas para la visita presidencial, durante la cual no se registraron ventas ni la presencia de otros compradores, reforzando el carácter reservado del encuentro entre el mandatario y el empresario.

Consultado por el dominical Punto Final, el equipo de prensa del Ejecutivo sostuvo que el presidente acudió al local únicamente para comprar caramelos chinos, minimizando así la

trascendencia de la reunión.

La revelación se produjo horas después de que Jerí difundiera un video en el que ofreció disculpas públicas por reuniones previas fuera de Palacio, señalando que estas forman parte de su estilo de gobierno, aunque admitiendo que generaron suspicacias sobre su conducta.