Novak Djokovic avanzó firme en el Australian Open al vencer a español Pedro Martínez 3 sets a 0

Novak Djokovic superó con contundencia por 3 sets a 0 al español Pedro Martínez, en partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Australian Open, ratificando su buen momento en el primer Grand Slam de la temporada. Los parciales fueron 6-3, 6-2 y 6-2, que se extendió por dos horas efectivas de juego, donde el serbio mostró solidez desde el fondo de la cancha y eficacia en los momentos clave.

Con este resultado, el actual número 4 del ranking ATP alcanzó su quinta victoria consecutiva. Su última derrota oficial se remonta al 18 de octubre, cuando se retiró del encuentro frente al estadounidense Taylor Fritz. En la siguiente ronda, Djokovic se medirá ante el italiano Francesco Maestrelli este martes 20 de enero a las 7:00 p. m. (hora peruana), en busca de seguir avanzando en el torneo australiano.