Ministerio Público de Trujillo investiga atentado contra bus del grupo musica Armonía 10

El Ministerio Público de Trujillo inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del atentado que sufrió el ómnibus el grupo musical Armonía 10, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad, la madrugada de hoy lunes.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo del Primer Despacho, realiza diligencias urgentes por el delito de extorsión tras el ataque con explosivo contra un bus de la agrupación musical Armonía 10.

Conforme a sus competencias, el despacho fiscal dispuso que personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) efectúe la recolección de evidencias en el lugar de los hechos, recabe el material fílmico registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y tome las declaraciones de testigos, entre otras diligencias para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, un artefacto explosivo detonó debajo del bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, cuando se encontraba estacionado en los exteriores de la discoteca Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo. El hecho ocurrió, el lunes 19, aproximadamente a las 2:40 a. m. La parte posterior del vehículo quedó seriamente dañada tras el ataque.

Afortunadamente, ninguno de los integrantes de la orquesta resultó herido, ya que no estaban dentro del bus al momento de la explosión, porque se encontraba realizando una presentación en dicha discoteca.

Se supo, que tres personas resultaron heridas, uno de los conductores, quien sufrió un corte leve por la rotura de una ventana y dos personas que salían del local e integraban otra agrupación musical.