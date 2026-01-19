Midis adelanta pago del Programa Contigo para proteger a personas con discapacidad en zonas declaradas en emergencia por lluvias

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema que viven en zonas afectadas por lluvias torrenciales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, dispuso el adelanto del pago de la pensión no contributiva correspondiente al Padrón I – 2026.

Esta medida preventiva se adopta en el marco del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Central mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, debido al riesgo de intensas precipitaciones pluviales en diversos distritos de 19 departamentos del país.

En ese marco se aprobó un plan de acción que contempla el adelanto del pago del padrón, considerando que el 25,5 % de los usuarios reside en distritos declarados en emergencia. Por razones operativas y para asegurar una atención equitativa, la medida se extiende a la totalidad de usuarios del programa a nivel nacional.

El adelanto fue oficializado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000015-2026-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica el cronograma previamente aprobado. De esta manera, la pensión correspondiente al periodo enero–febrero podrá cobrarse desde el 7 de febrero de 2026. Las fechas de pago de los siguientes padrones se mantienen sin variación:

• Padrón II (marzo – abril): 25 de abril

• Padrón III (mayo – junio): 20 de junio

• Padrón IV (julio – agosto): 22 de agosto

• Padrón V (setiembre – octubre): 24 de octubre

• Padrón VI (noviembre – diciembre): 5 de diciembre

Asimismo, el Midis dispuso fortalecer el seguimiento y acompañamiento a los usuarios que residen en zonas de emergencia, con el fin de identificar oportunamente posibles afectaciones, brindar orientación durante el proceso de cobro y garantizar que la ayuda llegue sin contratiempos.