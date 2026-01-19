Mario Vallejo presenta “Manifiesto para vivir” este viernes 23 de enero en Cerro Azul

El evento se realizará en la Plaza de Armas, como parte de la Primera Feria Internacional del Libro y Fomento de la Lectura

Cerro Azul, enero de 2026. El poeta y periodista Mario Vallejo presentará su libro “Manifiesto para vivir” este viernes 23 de enero, en la Plaza de Armas de Cerro Azul, en el marco de la Primera Feria Internacional del Libro y Fomento de la Lectura. La actividad iniciará a las 8:00 p. m. y contará con un brindis de honor con Rossa Brava.

“Manifiesto para vivir” es un poemario que reúne versos escritos entre la adolescencia y la madurez del autor, atravesados por la memoria, el amor, la rebeldía y la identidad. El libro se presenta como una travesía íntima con mirada social, donde la escritura funciona como testimonio y resistencia emocional frente al tiempo y la realidad contemporánea.

La obra incluye un prólogo del reconocido escritor Eloy Jáuregui, quien destaca la dimensión humana y artística del libro, señalando que Vallejo “toca la guitarra de versos” y que su poesía nace de una necesidad vital.

El evento forma parte de la programación cultural que viene impulsando Cerro Azul en esta edición inaugural de su feria del libro, con actividades orientadas al fomento lector, la creación literaria y el encuentro con autores.

La presentación será de ingreso libre y está dirigida al público general: lectores, jóvenes, visitantes de la feria, artistas y ciudadanía en general.

Datos sobre el evento

📌 Presentación: Manifiesto para vivir – Mario Vallejo

📅 Fecha: Viernes 23 de enero

🕗 Hora: 8:00 p. m.

📍 Lugar: Plaza de Armas de Cerro Azul

🥂 Brindis de honor: con Rossa Brava

📚 Marco: Primera Feria Internacional del Libro y Fomento de la Lectura – Cerro Azul

Sobre el libro

📖 Título: Manifiesto para vivir

✍️ Autor: Mario Vallejo

📚 Género: Poesía / Poemario

🗓️ Primera edición: 2026

