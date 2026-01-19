Futuro de César Inga en la MLS está en suspenso y podría ir a jugar en el Watford de Inglaterra

Todo hacía indicar que el futuro del futbolista César Inga estaba definido en la Major League Soccer (MLS), las negociaciones tomaron un rumbo inesperado en las últimas horas. El aún lateral de Universitario de Deportes estaba muy cerca de convertirse en refuerzo del Sporting Kansas City, pero la operación se enfrió y por ahora no existe certeza total sobre su llegada al club estadounidense.

Esa era la postura inicial de las partes involucradas. Sin embargo, el escenario tuvo un giro de 180 grados, tras la posible mejora de la propuesta económica desde otros clubes, lo que obligó a revisar las condiciones finales para el futbolista, de acuerdo a información conocida desde las cercanías del entorno del jugador.

Ante ello, Inga y su entorno analizan otras alternativas en el extranjero. La postura del jugador es clara: busca salir del fútbol peruano en el corto plazo para dar el salto internacional. En ese contexto, apareció una propuesta concreta del club Watford, que compite en la Championship de Inglaterra, y que cumplió con las expectativas de Universitario.

El viernes pasado, el acuerdo con Sporting Kansas City estaba prácticamente cerrado tanto a nivel contractual como entre clubes. No obstante, para la mañana de hoy lunes 19, las nuevas cifras modificaron el escenario. Ahora, la decisión final dependerá del propio Inga, quien debe evaluar qué destino se ajusta mejor a su proyección deportiva.

El monto de la transferencia, tanto para Watford como para Sporting Kansas City, se sitúa alrededor de los 2 millones de dólares. De concretarse, Universitario recibiría más de un millón, ya que posee el 60% de los derechos económicos. El resto se repartirá entre ADT de Tarma, el jugador y su representante Narciso Algamis.

En lo deportivo, Watford marcha octavo en la Championship con 41 puntos y pelea por ingresar a la zona de ascenso a la Premier League. En contraste, el Sporting Kansas City recién iniciará su pretemporada 2026, mientras que la MLS, cuyo campeón vigente es el Inter Miami de Lionel Messi, comenzará el 21 de febrero. El club de Kansas debutará como visitante frente a San José Earthquakes.