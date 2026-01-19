FMP condecora a autoridades del Superior Tribunal Militar de Brasil en reconocimiento a su trayectoria y aporte institucional

Como acto de especial significación institucional, el Fuero Militar Policial llevó a cabo la Ceremonia de Condecoración de la Orden Fuero Militar Policial, fortaleciendo los lazos de cooperación y reconocimiento mutuo con el Superior Tribunal Militar de Brasil.

En este marco, se otorgó la Condecoración de la Orden Fuero Militar Policial en el grado de Gran Oficial – Distintivo Blanco a la ministra María Elizabeth Teixeira Rocha, Presidenta del Superior Tribunal Militar de Brasil, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, jurisdiccional y a su liderazgo histórico en la justicia militar brasileña.

Asimismo, se concedió la Condecoración de la Orden Fuero Militar Policial en el grado de Oficial al General de Ejército Guido Amin Naves, Ministro del Superior Tribunal Militar de Brasil, por su sólida carrera profesional, su aporte al desarrollo doctrinario y su contribución al fortalecimiento de la justicia militar.

El acto fue presidido por el Contralmirante CJ (r) Darío Vásquez Rojas, Presidente del Fuero Militar Policial, quien destacó que el acto de condecoración constituye una expresión de alto contenido institucional, mediante la cual el Fuero Militar Policial del Perú reconoce formalmente la trayectoria, el liderazgo jurisdiccional y el compromiso con la legalidad de la ministra María Elizabeth Teixeira Rocha y del General de Ejército Guido Amin Naves, resaltando su valioso aporte al fortalecimiento de la justicia militar, a la cooperación entre sistemas de justicia especializada y a la consolidación del Estado de derecho en la región, principios que el Fuero Militar Policial comparte y promueve en el marco de una justicia militar moderna, constitucional y articulada a los desafíos contemporáneos.

Durante la ceremonia, la ministra Elizabeth Rocha expresó palabras de agradecimiento, destacando la importancia de la cooperación entre los sistemas de justicia militar de la región, considerando importante la integración regional y el intercambio académico, como pilares para el fortalecimiento de la justicia militar en la región.

Este acto simboliza el respeto institucional, la hermandad entre naciones y la visión compartida de una justicia militar moderna y comprometida con el Estado de Derecho.