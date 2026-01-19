Escuela de negocios ofrece 40 becas parciales para estudiar un máster en España

Beca Impulsa Internacional permite estudiar de forma presencial, semipresencial o virtual

La postulación es virtual y gratuita, y va hasta el 7 de junio de 2026.

¿Planeas estudiar en Europa? La escuela de negocios ENAE, adscrita a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, ofrece las Becas Impulsa Internacional, que brinda 40 becas parciales de estudio para cuatro programas de maestrías internacionales.

La postulación a estas becas parciales es virtual y gratuita, y puede hacerse hasta el domingo 7 de junio de 2026, informó el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec),

Entre los beneficios de las Becas Impulsa Internacional se encuentra el 50 % de exención del costo total del máster, tanto para los programas presenciales como para los semipresenciales y virtuales.

A esto hay que agregar la cobertura de materiales de estudio, el asesoramiento para visado de estudio, el pago fraccionado (solo para programas presenciales y virtuales) y el alojamiento solo durante la fase presencial en España por tres semanas, seguro médico, desayuno y comidas, bono de transporte y facilidad de pago fraccionado (solo para programas semipresenciales).

Los programas elegibles son Máster en Dirección de Agronegocios (link de postulación), Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones (link de postulación), Máster en Comercio Internacional (link de postulación) y Máster en Logística y Dirección de Operaciones (link de postulación). Para postular a las becas parciales es necesario que hayas sido admitido en uno de los referidos programas.

Además de este requisito para solicitar la beca, se deberá acreditar la nacionalidad peruana y/o residir en Perú; presentar la fotocopia del pasaporte o del DNI, así como el título de estudios de pregrado y el currículum vitae. Si el máster es dictado en inglés, también es necesario haber superado una prueba de ese idioma. De ser necesario, el postulante podría ser convocado para ser entrevistado vía telefónica.

Para obtener más información sobre las Becas Impulsa Internacional, se puede ingresar a la página oficial www.enae.es/master/master-universitario-en-gestion-de-riesgos-en-las-organizaciones, revisar la página www.pronabec.gob.pe/beca-impulso-internacional-espana/ o escribir al correo info@enae.es

Es importante recordar que el Pronabec no subvenciona la presente convocatoria, solo la difunde. Pronabec presenta más ofertas académicas internacionales en www.pronabec.gob.pe/becas-de-cooperacion-internacional y a través de sus canales virtuales como Facebook www.facebook.com/PRONABEC. Para más detalles escribir al WhatsApp 914 121 106.