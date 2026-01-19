El Perú se alista para celebrar los 100 años de don Mario Cavagnaro

Maritza Rodríguez, Marco Romero son algunos de los artistas que participarán en el homenaje a realizarse en el Gran Teatro Nacional el próximo 21 de febrero.

La obra de Mario Cavagnaro merece un estudio profundo y también muchos, pero muchos aplausos. Por eso, para celebrar su centenario se ha previsto un recital con ambiente de jarana en el Gran Teatro Nacional el 21 de febrero.

Nadale Producciones ya confirmó a Maritza Rodríguez, Marco Romero, Jorge Pardo, Los Ardiles. Igualmente, estarán Carlos Mosquera -de la agrupación Cosa Nuestra- y un invitado sorpresa. Todos ellos, bajo la dirección musical de Felipe Pumarada y grandes músicos como Carlos Ayala, Leonardo Gigio Parodi, Moíses Lama y otros más repasarán el valioso repertorio que nos dejó el maestro Cavagnaro.

De Arequipa a Lima… y de Lima al mundo

Mario Angel Cavagnaro Llerena nació el 16 de febrero en Arequipa. Al llegar a Lima, ingresó al colegio Salesiano donde destacó especialmente en los talleres artísticos. Sus ojos infantiles y adolescentes vieron la transformación de Lima desde mediados de los años 30’ hasta los años 60’ y 70’. Y lo captó todo. Eso se reflejaría en las piezas musicales que le entregó a la música criolla, tales como ‘Lima de octubre’ o ‘Lima de novia’.

Don Mario, que en 1949 se había recibido como ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se convirtió desde la mitad del siglo pasado en un protagonista intenso de las sonoridades de Lima. Y decimos sonoridades porque estuvo atento a la exquisitez del limeño gagá como al del gusto popular. ‘Carreta aquí es el tono’ o ‘Yo la quería, patita’ son dos obras que pintan de cuerpo entero su aporte en el llamado valse con replana. Los Troveros Criollos, dupla conformada por Lucho Garland y Jorge Pérez, fueron los mensajeros de sus canciones.

Pero don Mario también escribió ‘La Historia de mi Vida’ y logró que el cantante Roberto Tello se convirtiera en un suceso. A esta pieza sumamos otro valse: ’La noche de tu ausencia’. Y la dupla Cavagnaro-Tello nos llevan a una Lima elegante y amorosa, a una Lima con fragancia evocadora, de amores y amoríos. Todo un caudal de emociones que don Mario aprovechó para regalarnos sus canciones.

Y así como nos entregó valses, también hizo lo mismo con los boleros. ‘Osito de felpa’, grabado por Julio Jaramillo o Fetiche, solo por citar algunas voces. O ‘Emborráchame de amor’, que también llamó la atención del salsero Héctor Lavoe, son apenas dos ejemplos de un Mario Cavagnaro inmenso y cuya obra se mantiene vigente.

Nunca se olvidó de Arequipa. Al contrario, una de sus obras maestras fue ‘El regreso’, vals que conecta con una nostalgia infinita y demuestra todo el cariño de un arequipeño que se regocija en su tierra al visitarla nuevamente. Tanto así que no oculta decir: “Cuando yo muera que me entierren en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán…”.

Por todo esto, el próximo 21 de febrero todos tenemos una cita con la obra de este peruano de sensibilidad infinita. Aquí hemos reseñado a don Mario como compositor, pero también fue productor de discos. Su paso por la disquera Sono Radio es otra historia. Lo mismo su aporte en la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Apdayc, en la que llegó a ser presidente. A ello le sumamos vigilante de lujo de la cultura con su Avanzada Criolla, cuna de talentos. Y hay más por contar.

Por ahora, quedamos atentos a los próximos anuncios de Nadale productora a cargo del centenario. Los boletos ya se venden en Teleticket.