Después de 50 años, alumbrado público en pasaje de San Luis

Tras permanecer más de 50 años en oscuridad e inseguridad; el transitado pasaje del asentamiento humano Victoria Benito Santos en San Luis, cuenta con iluminación pública que brindará mayor seguridad y elevará la calidad de vida de las familias.

La Municipalidad de San Luis instaló 14 luminarias adosadas (fluorescentes) a lo largo del pasaje y 4 luminarias ornamentales en la zona central, lo cual permite el desarrollo social y urbano de la zona, la cual fue afectada por la construcción de la Línea 02 del Metro de Lima. El alcalde del distrito, Ricardo Pérez, señaló que el trabajo de la iluminación marca un antes y un después en la vida de sus vecinos, ya que fortalece las esperanzas de prosperidad.