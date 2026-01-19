Cristóbal Bonnett, del aprendizaje al desafío 2025-2026 donde participará en diversas competencias internacionales

Este 2026 nuestro compatriota estará defendiendo a Perú en el Rotax Winter Trophy en Texas, del 23 al 25 enero, y del 30 de enero al 1 de febrero en la clase Junior frente a los mejores del mundo. El 2025 fue un año de construcción real: kilómetros, frío, lluvia y aprendizaje. Fue una temporada de disciplina y carácter, donde cada viaje y cada salida a pista sumaron una experiencia más para Cristóbal Bonnett y el Bonnett Racing Team.

La temporada se inicia en Orlando, Estados Unidos con el Rotax Winter Trophy, corriendo dos fines de semana seguidos. Se corrió con lluvia y temperaturas cercanas a cero grados. Un inicio durísimo: de esos que te exigen concentración total, manejo fino desde la primera vuelta.

Sudamericano FIA Uruguay de cuatro tiempos. Otra pista, otro estilo de carrera y, otra vez, lluvia. Un campeonato extremadamente técnico, donde cada error se paga caro. Llegó a Italia. La última semana estuvo en la fábrica de CRG, trabajando dos semanas con el equipo oficial de la marca.

Estuvo presente el Campeonato Rotax Perú 2025 en categoría Mini, que fue nuestro último campeonato en la categoría. A pesar de las vicisitudes, el proceso se cerró con un resultado contundente: subcampeones de la categoría Mini 2025. Estuvo presente en el IAME Series Perú. Se inicia en Santa Rosa (Lima) y cerró en Cerro Juli (Arequipa). Resultado final, subcampeones del IAME Series 2025, en la categoría Junior.

Regreso a Italia. Corrió el Mundial OK-N Junior en Cremona: uno de los escenarios más exigentes del karting mundial. Bonnett, fue el primer piloto peruano en competir en una cita mundialista de la modalidad. Ecuador fue el anfitrión del Sudamericano. La lluvia nuevamente protagonista en el Kartódromo Cotopaxi. Cristóbal a pesar de fiebre alta, siguió con el trabajo. Sumó más experiencia en un año donde el manejo en lluvia fue constante.

Cerró el año en Perú con la cuarta fecha del Campeonato Rotax 2026. Cristóbal llegó con una infección estomacal fuerte, malestar general y fiebre. A pesar de eso, salió a correr y cerró la fecha con resultados que hablan por sí solos: P3 en la primera manga, P2 en la segunda manga y P3 en la clasificación final. Un cierre que exigió más cabeza y empuje que físico.

El salto internacional 2026. Cruzará el charco en mayo. Del 21 al 24 lo espera el FIA Academy Trophy Junior en Genk, Bélgica, y del 2 al 5 de julio en Napoli, Sarno, Italia. Regresa para participar en el Sudamericano Rotax en el Polideportivo de Mercedes, Soriano, Uruguay del 6 al 10 de octubre. Podría cerrar temporada con un tercer FIA Academy Trophy Junior en el Leopard Circuit Viterbo, Italia del 8 al 11 de octubre.

Bonnett, de 13 años, ha recibido invitaciones para alternar en OKN Junior de Argentina y Brasil. Certamen nacional Rotax en Chile y Campeonatos IAME de Perú, Argentina, Brasil y Chile. Posible asistencia al Mundial IAME, siempre que no se cruce con fechas ya programadas. A seguir trabajando con disciplina y frialdad. El 2025 se construyó la base, el 2026 es el desafío.