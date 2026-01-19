Brasileño Miguel Silveira Dos Santos es el quinto refuerzo extranjero para Universitario

El mediocampista brasileño Miguel Silveira Dos Santos de 22 años, será el quinto refuerzo extranjero para Universitario de Deportes, habiendo llegado a Lima el domingo por la noche y se espera su presentación oficial por la entidad estudiantil, de cara a encarar no solo la próxima Copa Libertadores de América, sino el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, buscando el Tetracampeonato.

Silveira Dos Santos es un mediocentro ofensivo, y extremo en ambas bandas, llega procedente del Albirex Niigata de la liga de primera división del Japón. Jugó en clubes como Sochi de Rusia, Bragantino, Fluminense ambos de Brasil su país de origen.

En el “Flu” debutó con apenas 16 años en la profesional en la temporada 2019, siendo uno de los mejores prospectos del cuadro de Río de Janeiro. Además, en su momento fue catalogado como ‘La Joya’ del fútbol brasilero. Equipos como el Arsenal, Tottenham y Real Madrid quisieron sumarlo a sus filas, al ex seleccionado Sub-17 de «La Canarinha».

Respecto al plantel merengue que dirige el español Jabier Rabanal, este martes afrontará su segundo amistoso en privado, siendo en esta oportunidad el rival de turno nada menos que FBC Melgar de Arequipa, entrenador por Juan Reynoso, en las instalaciones de Campo Mar. Después de este compromiso, quedarán expeditos para su presentación oficial ante su hinchada en la “Noche Crema” enfrentando a la “U” de Chile este sábado 24 en el Monumental de Ate.