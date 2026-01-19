Atentan con explosivos bus de orquesta de cumbia Armonía 10 en un local de Trujillo

La unidad que transportaba a la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada fue blanco de un atentado en Trujillo, ciudad que permanece en estado de emergencia por la ola de inseguridad.

La madrugada de este lunes 19, alrededor de las 2:40 a. m., el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada sufrió un atentado mientras se desplazaba por la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, una de las zonas más golpeadas por la criminalidad en el norte del país.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque afectó gravemente la parte posterior del vehículo, generando alarma entre los integrantes de la agrupación musical que se trasladaban en ese momento.

El hecho ocurrió pasadas las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Según los primeros reportes, el objetivo del ataque fue el bus de la orquesta, que se encontraba estacionado en la zona mientras los músicos realizaban una presentación en la discoteca.



La explosión fue de tal magnitud que se escuchó a varias cuadras a la redonda. Vecinos y transeúntes, alarmados por la detonación, alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú, que acudió al lugar para acordonar el área y evitar nuevos riesgos.

Las primeras verificaciones confirmaron daños materiales en el vehículo de la agrupación. El impacto afectó principalmente la parte lateral izquierda del bus, en la zona de la bodega, donde dos compuertas quedaron prácticamente levantadas tras el estallido, además de algunas ventanas y sectores frontales.

Por fortuna, ninguno de los integrantes de Armonía 10 se encontraba dentro de la unidad al momento del ataque. Esta situación evitó que el atentado termine en una tragedia mayor, ya que el bus había sido estacionado minutos antes de la detonación.

EL ATAQUE EN PLENA MADRUGADA

Efectivos de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional cercaron el perímetro para iniciar las diligencias correspondientes. También se esperaba la llegada de agentes de Criminalística para determinar el tipo de explosivo utilizado y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

La detonación no solo dañó el bus, sino también la fachada del local. En el lugar se pudo observar un cráter y signos evidentes de la potencia del artefacto explosivo, mientras los agentes realizaban las labores iniciales de aseguramiento de la zona.

De acuerdo con información policial, no se reportaron personas heridas como consecuencia del atentado. El conductor del bus manifestó que no tenía conocimiento de amenazas o extorsiones dirigidas a la agrupación y señaló desconocer si el local había recibido advertencias previas relacionadas con actos violentos.

El ataque se produjo en un contexto especialmente sensible para Armonía 10. En los últimos años, la orquesta ha denunciado amenazas y extorsiones vinculadas al cobro de “cupos”, una práctica criminal que afecta a artistas y empresarios del entretenimiento en distintas regiones del país.

MAS DE UN ATENTADO CONTRA ORQUESTA

Este atentado se suma a otros episodios que han golpeado a la agrupación. En diciembre de 2024, el bus de Armonía 10 fue atacado a balazos cuando estaba estacionado frente a un hotel en la avenida Tomás Valle, en el Callao, a solo una cuadra de una comisaría. En ese hecho tampoco se registraron víctimas, pero quedó en evidencia la vulnerabilidad del grupo.

Meses después, el 17 de marzo de 2025, la violencia escaló de manera dramática. Paul Flores, cantante de 39 años e integrante de Armonía 10, fue asesinado en Lima luego de un concierto, cuando el bus de la banda fue interceptado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones.

Tras ese crimen, la orquesta denunció públicamente que venía recibiendo amenazas constantes y exigencias económicas por parte de organizaciones criminales, que les demandaban pagos elevados a cambio de permitirles trabajar con supuesta “seguridad”.

Durante las primeras horas de la mañana, el vehículo siniestrado ha sido removido para las diligencias correspondientes, mientras que los instrumentos y trajes de los músicos retirados. Al respecto, la orquesta se pronunció y pidió al Gobierno medidas concretas contra la inseguridad. Además, reiteró que el hecho solo generó daños materiales.

Orquesta musical Armonía 10 sufrió la pérdida de uno de sus cantantes en 2025. Foto: Armonía 10 / Instagram

Por su parte, una de las dueñas de la orquesta, Bianca Belén, expresó su agradecimiento por las muestras de preocupación de los fans y público en general. «Solo sé que Dios y mi padre extienden una protección única para todos nosotros. Es el segundo atentado que tenemos, el primero ocurrió en Lima y hoy en Trujillo, al parecer no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país», publicó en su cuenta personal de Facebook.

Fanáticos expresaron sus muestras de solidaridad con la agrupación piurana.