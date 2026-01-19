Acústica Marina y Nereuz lideran la innovación azul y se suman al prestigioso programa Women in Ocean Food

Acústica Marina, la empresa de Deep Tech que lidera la creación de infraestructura digital para océanos sostenibles, y Nereuz, startup innovadora en acuicultura inteligente con IA, han sido seleccionadas para integrar la cohorte 2026 del prestigioso programa internacional Women in Ocean Food (WIOF).

Impulsado por Hatch Blue y Conservation International Ventures (CIV), este programa es una plataforma de aceleración de escala global que ya ha consolidado ecosistemas de innovación en Asia, África y Europa. Acústica Marina y Nereuz destacan como representantes clave de la región en la edición para América Latina y el Caribe, consolidando una red transcontinental de innovación que redefine el futuro de la economía azul.

Liderazgo Multimodal: De la Antártica a Baja California

La delegación que participará en La Paz, Baja California Sur (México), incluye a la CEO de Acústica Marina, la bióloga marina Marcela Ruiz; y a Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz. La participación en WIOF marca un hito geográfico y tecnológico: el lanzamiento oficial de la Hoja de Ruta 2026-2028, cuyo objetivo es desplegar la infraestructura digital de monitoreo más extensa del Pacífico, conectando datos críticos desde la Península Antártica hasta las costas de la Península de Baja California.

«Nuestra selección en este programa, que ha probado su impacto en regiones críticas de otros continentes, es el motor para escalar nuestra visión de un corredor inteligente en el Pacífico. El desafío es ambicioso: integrar datos hidroacústicos, oceanográficos y meteorológicos para asegurar la sostenibilidad del océano en una ruta que une los dos extremos del continente», afirmó Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina.





Complementando esta visión, Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz, destaca: «Haber sido seleccionada para participar en Women in Ocean Food es una oportunidad para visibilizar que desde el Perú se están desarrollando soluciones deep tech para el monitoreo poblacional y la gestión sostenible de sistemas productivos marinos.

Para Nereuz, significa llevar el uso de inteligencia artificial aplicada a ecosistemas marinos a una conversación global y demostrar que América Latina no solo adopta tecnología, sino que también la crea para enfrentar desafíos ambientales reales». «Es difícil proteger los ecosistemas y tener sistemas productivos sostenibles si no se cuenta con datos confiables, estandarizados, periódicos, sobre las variables poblacionales y del entorno, considerando las diferentes especies, geografía, climas que tenemos en la región, acceso a alimentación energética, internet y distancias», añade Ventura Vásquez.

Estas soluciones de Nereuz reducen tiempos y costos, minimizan riesgos humanos y promueven la sostenibilidad, elevando producción sostenible y exportaciones, fortaleciendo el ecosistema de mujeres líderes que conectan tecnología y océanos para un futuro azul inclusivo. Validación de la Economía Azul Global Desde la organización, subrayan el valor de integrar soluciones de base tecnológica profunda. «Buscamos empresas con potencial de impacto sistémico.

La capacidad de Acústica Marina para generar inteligencia a partir de la complejidad del entorno marino es fundamental para la nueva era de sostenibilidad que impulsamos desde Hatch Blue a nivel mundial», señaló Mariana Flores, Coordinadora para América Latina de WIOF.

Con esta adjudicación, Acústica Marina y Nereuz reafirman su posición como socias estratégicas indispensables para la industria y los Estados que buscan liderar la nueva Economía Azul mediante datos reales, soberanía tecnológica y toma de decisiones en tiempos correctos