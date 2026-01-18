Viceministro Walter Borja supervisa distribución oportuna de materiales educativos en Acobamba

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Walter Borja Rojas, supervisó el almacén central de la UGEL Acobamba, en Huancavelica, con el objetivo de verificar el adecuado avance en la distribución de materiales educativos destinados a las instituciones educativas públicas de la zona, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026.

En representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa, el viceministro Borja constató las condiciones de almacenamiento, el orden logístico y el proceso de despacho de los materiales que serán entregados a los escolares de las instituciones educativas antes del inicio del año escolar.

Durante el recorrido, el viceministro destacó que la oportuna entrega de materiales es un componente clave para asegurar las condiciones mínimas de calidad desde el primer día de clases, especialmente en regiones con poblaciones de zonas rurales como Huancavelica.

En ese sentido, reafirmó el compromiso del sector Educación de llegar a todas las escuelas, sin distinción geográfica, garantizando recursos pertinentes y en lenguas originarias cuando corresponda.

En el ámbito nacional, el Minedu tiene previsto distribuir más de 13 millones de materiales dirigido a escolares de la costa, sierra y selva. A la fecha, ya se ha despachado más del 82.4 % de este total, equivalente a 10 816 449 unidades enviadas a las distintas regiones del país.

En este caso, Huancavelica recibirá 298 602 unidades de materiales que beneficiará, aproximadamente, a 93 000 estudiantes, con una inversión que supera los S/887 000. Al 12 de enero de 2026, el 65 % del material educativo fue despachado y entregado a la DRE, UGEL y COAR de la región, lo que representa 194 285 unidades.

En la provincia de Acobamba, la UGEL atiende a 56 instituciones educativas que brindan servicio a 3335 estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y educación especial de los distritos de Pomacocha, Acobamba, Andabamba, Anta, Caja, Marcas, Paucara y Rosario.

Los escolares de la provincia de Acobamba recibirán 29 921 unidades de materiales educativos, entre textos escolares, cuadernos de trabajo, materiales en lenguas originarias y otros recursos pedagógicos. A la fecha, 51 % de estos materiales (15 298 unidades) ya se encuentran en los almacenes.

La jornada contó con la participación de la directora de la UGEL Acobamba, Ada Vargas Sueldo.