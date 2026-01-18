SUNAFIL APRUEBA TRANSFERENCIA POR MÁS DE 41 MILLONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES

• Para el fortalecimiento de capacidades vinculadas al sistema de inspección del trabajo, de las actividades de promoción del empleo, fomento de la pequeña y microempresa, entre otros.



La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral aprobó la transferencia de recursos financieros hasta por la suma de S/41 567 988,00 a favor de los gobiernos regionales, con cargo al Presupuesto Institucional del año fiscal 2026 del pliego.

Dichos recursos deben ser destinados al fortalecimiento de capacidades vinculadas al sistema de inspección del trabajo, de las actividades de promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa y cumplimiento de las funciones en materia laboral, bajo responsabilidad de los gobiernos regionales.



Esta transferencia se ejecuta en el marco del artículo 7 de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, que autoriza a la SUNAFIL a efectuar transferencias financieras a favor de los gobiernos regionales de no menos del 30% de los recursos que recaude por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



Con esta acción, la Sunafil reafirma su compromiso con la descentralización efectiva de la fiscalización laboral en el país, impulsando un modelo colaborativo que fortalece las capacidades operativas y de soporte del sistema de inspección del trabajo en las regiones, protege los derechos de miles de trabajadores y fomenta entornos laborales dignos, seguros y competitivos a nivel nacional, consolidándose como pilar en la promoción de la formalización laboral y el desarrollo sostenible del empleo.