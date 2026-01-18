Splash Jungle se inaugura en el Boulevard de Asia y se posiciona como uno de los planes imperdibles del verano (VIDEO)

Splash Jungle se inaugura en el Boulevard de Asia y se posiciona...

El Boulevard de Asia suma a su oferta de verano la inauguración de Splash Jungle, el primer parque inflable gigante sobre piscina del recinto, una experiencia que combina diversión, adrenalina y momentos memorables para disfrutar en familia o con amigos.

Con una puesta en escena de inspiración selvática, Splash Jungle invita a los visitantes a sumergirse en un circuito acuático lleno de obstáculos inflables, resbaladeras, saltos y desafíos sobre el agua, diseñado para niños, jóvenes y adultos que buscan una alternativa diferente para disfrutar la temporada al máximo.

El parque cuenta con más de 1,750 m² de inflables acuáticos, instalados sobre una superficie total de 3,845 m², lo que lo convierte en una de las propuestas de entretenimiento acuático más grandes e impactantes del sur chico durante este verano.

La experiencia combina emoción y seguridad en un solo espacio, en un entorno especialmente acondicionado para el público, ideal para compartir en grupo y pasar un día lleno de diversión.

Splash Jungle forma parte de la reconocida cadena Amusement Parks, garantía de calidad, innovación y experiencias de entretenimiento desarrolladas bajo altos estándares de seguridad.

Con esta inauguración, Splash Jungle se consolida como uno de los planes infaltables del verano en el Boulevard de Asia, sumando una opción refrescante y distinta a la agenda de entretenimiento de la temporada.

📍 Boulevard de Asia

🌊 Splash Jungle

✨ ¡Tu plan Splash!

Más información en: www.splashjungleparks.com