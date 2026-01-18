Sergio y Connie se juntan en ‘La suite’ tras el éxito de la película “Chavín de Huántar’

“EN ESCENA NOSOTROS NO SOMOS ESPOSOS”

Por Ketty Cabrera / Fotos Luis Bayeto

El Teatro Marsano de Miraflores estrenó la comedia de enredos “La suite”, protagonizada por Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y Lilian Schiappa. Ellos serán los responsables de provocar las risas constantes en este divertido vaudeville.

“La suite” es una obra llena de situaciones delirantes, que tiene en la producción general a la experimentada Makhy Arana y en la que Galliani -aparte de actuar- también es el director y vuelve a trabajar al lado de su esposa, Connie Chaparro.

“Estamos felices de volver a trabajar juntos, ‘La suite’ significa para nosotros una obra de mucho trabajo, esfuerzo e intensidad. Pero también satisfacción porque sabemos que tenemos una obra bonita, divertida, de buen nivel. La dirige Sergio, es la primera vez que actúa y dirige una obra”, comenta Connie.

La obra del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt es considerada una de las comedias contemporáneas del momento, con éxito en Argentina, Chile, México y Uruguay. Aparte del talentoso elenco peruano con el que cuenta, sin duda impresionará al público con los efectos especiales que se usan gracias a la tecnología y que es el sello de Galliani.

“Como director siempre visualizo toda la obra en mi cabeza y trato de plasmarlo en escena. Eso es mi sello. Me gusta lo visual. Juego mucho con la fotografía y creo que eso es lo que atrapa al público. Siempre lo he hecho y ahora tengo que aprovechar esta caja maravillosa del Marsano para hacer cosas más grandes y visuales”, explica.

MATRIMONIO EN ESCENA. Tras cumplir 16 años de casados, la pareja afirma que sabe separar lo profesional de lo personal y eso hace que se entiendan muy bien en escena, donde encarnan a una pareja de recién casados que se verán envueltos en una serie de situaciones gracias a un botones maniático (Miguel Iza) y una mucama calculadora (Lilian Schiappa).

“Me gusta que saquen lo mejor de mí. Cuando estamos en escena, no es mi esposo, es el director y no me puedo ni picar, ni resentir, ni pelear, ni nada. Acá es mi director. Y puede ser súper intenso, pero a mí me gusta porque una actriz necesita ser bien dirigida”, cuenta Connie.

“En el teatro no pongo la etiqueta de que es mi esposa. Estoy dirigiendo a una actriz y sé sus posibilidades. Cuando siento que no me está dando todas sus posibilidades, le exijo más para que llegue a su potencial máximo. La ventaja es que la conozco y sé hasta cuánto aguanta. Pero, al final, lo importante es que la vean brillar, lo mismo que a todos los actores”, destaca el popular ‘Nachito’ de ‘Al fondo hay sitio’.

A propósito,sobre su participación en la serie de América TV, Sergio asegura que por ahora está descartado volver a la temporada 2026. “Es que estoy muerto. Yo solamente entré por una temporada. Si te das cuenta, yo no estaba en las tres primeras temporadas. Es agotador hacer teatro, shows musicales y televisión. Imagínate, dirigiendo, actuando en teatro. Por ahora, no vuelvo a la serie.

