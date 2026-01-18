Real Sociedad se tumbó al líder FC Barcelona ganándole 2-1 y pone la Liga de España al «rojo vivo»

Sorpresa en la fecha 20 de la Liga de España, luego que la Real Sociedad jugando de local en San Sebastián, derrotó al líder FC Barcelona 2-1, siendo muy efectivo en sus pocas llegadas al arco visitante. Con este resultado, el “Barza” se quedó en 49 puntos, y ahora solo supera a Real Madrid en un punto.

Anotaron por el cuadro “donostierra” Mikel Oyarzabal a los 32’ y el portugués Gonzalo Guedes a los 71’, mientras para el “Barza” había empatado el inglés Marcus Rashford a los 70’. El local termino con diez jugadores, por la expulsión de Carlos Soles a los 88’. Los postes y la buena actuación del arquero Remiro y además de goles anulados por offside, impidieron que los “azulgranas” se llevaran al menos un punto.

Otros Resultados: Getafe 0 Valencia 1; Atlético de Madrid 1 Alavés 0; Celta 3 Rayo Vallecano 0. Partido del Lunes: Elche-Sevilla. Principales Posiciones: FC Barcelona 49; Real Madrid 48; Villarreal 41; Atlético de Madrid 41; Espanyol 34; Real Betis 32; Celta 32; Real Sociedad 24; Athletic Club 24; Girona 24; Elche 23; Osasuna 22.