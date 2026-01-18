Presidenta del Poder Judicial inaugura mañana lunes moderna sede ubicada en complejo Qhapaq Ñan

Sede concentra órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas que antes estaban dispersos en distinto locales de la jurisdicción

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugurará mañana lunes 19 el moderno complejo judicial de Qhapaq Ñan, nueva sede principal de la Corte Superior de Cajamarca, donde, además, cumplirá otras actividades que contribuirán a brindar un mejor de servicio de justicia en esta región del país.

El acto está previsto a realizarse en horas de la tarde con la presencia de jueces, juezas, así como de personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte, que preside el juez superior Ricardo Sáenz Pascual.

Por la mañana, Tello Gilardi participarán en una sesión de Sala Plena Ampliada con jueces y juezas de todos los niveles de la corte cajamarquina, y luego presidirá una sesión descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial donde se adoptarán acuerdos en favor del servicio de justicia.

El complejo judicial de Qhapaq Ñan está ubicado en la avenida Alameda de los Incas, Mz. B, Lote 2, sector Bellavista, el cual albergará órganos jurisdiccionales y oficinas de servicios, que antes estaban en distintos locales de la jurisdicción.

Órganos jurisdiccionales

Ahí se ubicarán 18 órganos jurisdiccionales, entre ellos, la Sala Civil, la Sala Penal de Apelaciones, juzgados penales unipersonales, juzgados de investigación preparatoria, juzgados civiles y juzgados de trabajo.

También la Oficina de Atención al Usuario (MAU), el Centro de Distribución General (CDG) con atención al área penal, el Servicio de Recaudación y Devolución de Aranceles Judiciales y el Registro Judicial de Condenas.

Asimismo, la emisión de Certificados de Antecedentes Penales, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la Central de Notificaciones, la Oficina de Peritos Judiciales y el Servicio de Control Biométrico para Procesados y Sentenciados en Libertad.

De igual modo, el Módulo Penal, el Módulo Laboral (que funcionaba en la sede Buganvillas); el Módulo Laboral, que estaba en la sede Nogales, así como el Módulo Civil, que antes atendía en la sede Zafiros.

Más ambientes

El edificio incluye 12 ambientes para archivos, estacionamiento para 18 vehículos, tres ingresos (uno principal), dos cisternas (para consumo humano y para el sistema contra incendios), grupo electrógeno, sistema de media tensión, cuatro ascensores, escaleras de evacuación presurizadas.

También cuatro escaleras de concreto, dos metálicas y una exterior de evacuación, además de aire acondicionado puntual decorativo y la seguridad está garantizada con un sistema integral de data y cámaras de videovigilancia.

El diseño ha tenido en cuenta la accesibilidad para personas con discapacidad con la incorporación de rampas en el primer nivel y ascensores que conectan los pisos superiores.

La fachada del edificio es de estilo moderno y posee detalles que incluyen iluminación y acabados que asegurarán un desarrollo armónico en la estructura externa.

La culminación y funcionamiento de este proyecto en Cajamarca, de más de 12 mil metros cuadrados y una inversión superior a los 41 millones de soles, ha sido uno de los objetivos centrales de la gestión.