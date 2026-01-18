Presidenta de la Comisión de Vivienda ofició al MTPE y al OTASS por incumplimiento de Laudo Arbitral

Congresista María Acuña solicitó al ministro de Trabajo interceder en el conflicto para evitar enfrentamientos y pidió al titular de la entidad un informe sobre el estado real de cumplimiento

La congresista de la República y presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Grimaneza Acuña Peralta, remitió oficios al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), solicitando acciones inmediatas frente a la vulneración de derechos laborales denunciado por el Sindicato Único de Trabajadores del OTASS (SUTOTASS), a raíz del incumplimiento del Laudo Arbitral de la Negociación Colectiva 2024-2025.

Mediante el Oficio N.º 816-2025-2026-MAP/CR, la parlamentaria pidió al ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, que intervenga de manera urgente en el conflicto laboral, advirtiendo que la inobservancia del fallo arbitral viene empujando a los trabajadores a ejercer medidas de lucha legítimas, con el riesgo de paralizaciones que podrían generar un atraso en la gestión pública del sector saneamiento.

Asimismo, a través del Oficio N.º 817-2025-2026-MAP/CR, dirigido al presidente ejecutivo del OTASS, Luis Hernán Contreras Bonilla, la congresista requirió un informe detallado y objetivo sobre el estado real del cumplimiento del Laudo Arbitral, en ejercicio de sus facultades constitucionales de representación y control político con el propósito de prevenir conflictos sociales, considerando que cualquier paralización podría afectar las labores para atender un servicio esencial como es el del agua y el saneamiento.

Masiva protesta en los exteriores del OTASS

Afiliados al SUTOTASS protagonizaron un contundente plantón en el frontis del OTASS, en rechazo a la gestión del presidente ejecutivo Luis Hernán Contreras Bonilla, a quien responsabilizan directamente por el incumplimiento del Laudo Arbitral de la Negociación Colectiva 2024-2025, el cual reconoce beneficios económicos legítimos para los trabajadores.

Con banderines, pancartas y arengas, los sindicalizados de las dos sedes institucionales expresaron su indignación y malestar frente al desinterés y la falta de voluntad de los funcionarios encargados de ejecutar el fallo arbitral como la gerente general, la jefa de la Oficina de Administración, la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y el jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización, denunciando prácticas dilatorias que vulneran derechos laborales válidamente conquistados.

En señal de solidaridad y fortalecimiento de la unidad sindical, las secretarias generales del Sindicato Único de Trabajadores del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (SUTPNSU) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Superintendencia de Bienes Estatales (SITRASBN), Cecilia Uriarte y Graciela Porras, participaron activamente respaldando al SUTOTASS durante su primer plantón de protesta contra el OTASS.

Finalmente, los sindicatos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reafirmaron su cohesión y compromiso de lucha conjunta, advirtiendo que las acciones de protesta continuarán tanto en las instalaciones del OTASS como en el propio Ministerio de Vivienda, hasta que se respeten íntegramente los Laudos Arbitrales ganados por todas las entidades adscritas y se garanticen los derechos laborales de todos los trabajadores del sector.