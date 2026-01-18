Pintura Roja y Los Shapis deleitaron a fans en primer concierto del año

Pintura Roja y Los Shapis se juntaron para revivir sus mejores éxitos, tanto de cumbia andina como de pura chicha, y deleitar a sus seguidores que se dieron cita el pasado miércoles 14 de enero, en el Brisas del Titicaca.

El concierto se inició con el talento del guitarrista y compositor Alejandro Zarate Espinoza junto con su agrupación Pintura Roja. Los temas “El Teléfono”, “Amiga”, “Jamás” y el popular mix “Amor de Verano”, canciones que fusionan ritmos y letras románticas fueron las más coreadas por los asistentes.

Don Alejandro Zarate agradeció al público por el apoyo y la gran acogida que tuvo este primer show de año realizado junto con sus pares de Los Shapis. Bandas legendarias de nuestra música tropical.

Concluido el show de Pintura Roja, ingresaron al escenario Los Intercontinentales Shapis, liderados por Jaime Moreyra y Julio Simeón “Chapulin, el dulce”. Ellos ofrecieron sus clásicos: “El Aguajal”, “La Novia”, “Chofercito carretero”, “Borrachito borrachón” y “Ambulante soy”, junto a otros populares temas.

Durante el show, Jaime Moreyra informó que Los Shapis celebrarán en febrero 45 años de trayectoria artística y será con un concierto sinfónico que tendrá lugar los días 13 y 15 de febrero en el Gran Teatro Nacional.