Ministra Lesly Shica anuncia instalación de Tambo Purús para acercar servicios del Estado a la comunidad de Ucayali

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional PAIS, acercará los servicios del Estado mediante el Tambo Purús a la comunidad nativa Miguel Grau, en el distrito de Purús, región Ucayali, como parte de la ampliación de las acciones prioritarias orientadas a promover el acceso a los servicios de salud, educación y apoyo social para la población vulnerable que vive en esta zona alejada de frontera.

“Este Tambo está pensado para ustedes. Será un espacio que brindará atención digna y oportuna, donde podrán acceder a controles de salud, orientación educativa para sus hijos, charlas de prevención de la anemia y acompañamiento para nuestros jóvenes. Nuestro compromiso es estar cerca de la población, acompañarla y avanzar juntos para que cada familia cuente con más oportunidades y viva con dignidad”, señaló la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica.

A través del Tambo Purús, el Estado articulará diversos servicios en beneficio de la población, entre los que destacan las atenciones en salud, el acceso a la justicia, programas sociales, el derecho a la identidad, servicios financieros, el impulso al desarrollo productivo y orientación para reducir la violencia contra la mujer, entre otros.

Esta nueva plataforma se sumará a los 518 Tambos que el Midis tiene en comunidades alejadas del país, los cuales también contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria y generan oportunidades para que los emprendedores locales puedan mostrar y comercializar sus productos.

Calidad de vida

En aquellas localidades donde no existen servicios básicos, los Tambos han brindado soluciones mediante la instalación de sistemas de captación de agua subterránea, sistemas de eliminación de excretas con biodigestores y zanjas de infiltración, así como sistemas de energía fotovoltaica que permiten dotar de electricidad de manera sostenible, complementados con grupos electrógenos para asegurar la continuidad del servicio.

La instalación del Tambo Purús permitirá un acceso más oportuno, eficiente y directo a los servicios esenciales del Estado, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población beneficiaria y reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo equitativo, la inclusión social y la presencia permanente en las zonas más alejadas del país.