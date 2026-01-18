¡Los consultorios de enfermería ya son una realidad!

El acceso a la salud en nuestro país da un paso histórico: el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2026-SA, reconoce y fortalece el papel de las enfermeras y enfermeros, permitiéndoles atender directamente a la población sobre todo en el primer nivel de atención.

Esta medida no solo descongestionará los servicios de salud, sino que también establece nuevos derechos y responsabilidades para los profesionales de enfermería, asegurando atención de calidad, infraestructura adecuada y transparencia en el servicio.

Desde el 23 de enero de 2026, los consultorios de enfermería podrán:

Brindar atención ambulatoria especializada.

Ejecutar acciones de enfermería derivadas del diagnóstico y tratamiento indicados por profesionales de salud facultados.

Registrar todas las intervenciones de manera formal y segura.

Contar con la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para garantizar un servicio de excelencia.

Exhibir en un lugar visible la titulación, colegiatura y especialización de los profesionales que atienden a los usuarios.

Con esta normativa, la enfermería asume un rol más activo y reconocido en la salud pública, acercando los cuidados a quienes más los necesitan.

¡La salud ahora está más cerca de ti!