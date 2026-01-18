Julio Iglesias no tiene cura:¿ El ocaso del ‘Rey Midas de la Canción’ bajo el reflejo de sus canciones

Se lo contamos a ritmo de todas sus canciones

Durante décadas, Julio Iglesias fue más que un cantante: fue un fenómeno cultural, el emblema del galán universal, el hombre que hizo de la conquista un arte y de la nostalgia un himno (“las amo a todas”). Con más de 300 millones de discos vendidos, su acento inconfundible y su sonrisa perpetua se convirtieron en el sello del amor romántico en español.

Su vida, como sus canciones, siempre estuvo envuelta en lujo, deseo y melancolía. Su historia con Isabel Preysler, madre de tres de sus hijos -entre ellos, Enrique Iglesias, quien heredó el talento y el magnetismo paterno, aunque no faltan los que critican su gorgoreo-, marcó una época dorada del corazón y las revistas. Más tarde, su vida se diversificó entre escenarios, mansiones y una familia numerosa, símbolo de éxito y abundancia.

Pero el tiempo no perdona ni a los mitos. Hoy, el llamado “Rey Midas de la Canción” enfrenta un proceso judicial que amenaza con eclipsar la leyenda. Las acusaciones de sus extrabajadoras han abierto un capítulo de incertidumbre, donde su figura de seductor incansable parece volverse contra él. Mientras la justicia avanza y el artista niega categóricamente los hechos en un comunicado lloroso (seguramente asesorado por el mismo abogado que defendió a Cristiano Ronaldo), el mundo observa cómo el brillo de una trayectoria impecable se tiñe de sombra.

CANTA Y NO LLORES. Y en las redes sociales, en los cafés y en los recuerdos, suenan voces encontradas. Los fieles todavía le dedican “Amor, amor, amor”, recordando al artista que le puso banda sonora a la vida; otros, más tajantes, parecen entonar “Me va, me va” con ironía, como si la melodía sirviera ahora para ajustar cuentas. Entre unos y otros, se escucha un coro de nostalgia: “Si el amor llama a tu puerta”, dicen los que aún creen en su inocencia; “Abrázame”, suplican los que no soportan verlo caer; y los más duros, con dedos señalando, repiten “Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo”, como si la historia de un ídolo también pudiera escribirse al ritmo de su propio repertorio.

Y quizá, en medio de todo, su propia discografía parezca contar esta historia sin quererlo. “Soy un truhán, soy un señor” resuena ahora con doble filo; “Lo mejor de tu vida” se vuelve un eco distante; y en el fondo, “Me olvidé de vivir” podría ser la confesión involuntaria de un hombre atrapado entre la gloria y la culpa pública.

Como en “La vida sigue igual”, el artista espera, sereno, mientras el mundo juzga. Tal vez recuerde aquel “Hey” que lo consagró ante millones, o mire atrás “A mis 33”, preguntándose en silencio si aún es posible “Volver a empezar”.

Porque más allá del mito, el amor, el escándalo o la justicia, queda la figura del hombre que un día cantó “De niña a mujer” y que hoy, ante la tormenta, parece cantar otra vez su propio estribillo: “La carretera” continúa, pero ya no se ve tan clara bajo el reflejo de los focos.

