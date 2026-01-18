Hernán Barcos: «Uno se desvincula de contrato, pero nunca del corazón» en referencia a Alianza

Abrió su corazón. Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, club recién ascendido a la primera división, recordó con emoción su paso por Alianza Lima y expresó el cariño que mantiene por el club blanquiazul, con la que vivió etapas importantes de su carrera profesional.

“Uno se desvincula de contrato, pero nunca del corazón”, señaló el atacante argentino en entrevista de Nativa, al ser consultado por Alianza Lima, dejando en claro el vínculo especial que conserva con el conjunto íntimo.

Barcos se mostró ilusionado con este nuevo desafío en el fútbol peruano. “Llego con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se formó, así que ahora depende de nosotros responder dentro del campo”, manifestó.

El ‘Pirata’ fue el jugador más ovacionado durante la presentación del plantel del recién ascendido FC Cajamarca, que disputará sus partidos como local en el estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto al partido amistoso de FC Cajamarca ante ADT de Tarma en el escenario antes mencionado, el cuadro recién ascendido a la máxima división lo ganó 2-1 con anotaciones de Pablo Lavandeira y Betancourt, descontando Joao Rojas por los tarmeños, ante buena concurrencia de público.

Foto: Cortesía de Nativa