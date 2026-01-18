Happy Birthday, LIMA: La capital cumple 491 años de fundación sumida en caos, pero con esperanzas al tope

La capital llega a los 491 años de fundación española sumida en el caos pero también esperanzada en tiempos mejores

Miles de limeños pasan buena parte de su vida atrapados entre buses, combis, cústers, autos particulares y harta contaminación

Por: Toto de la Torre Ugarte

Este 18 de enero, Lima celebra su 491 aniversario. Fundada en 1535 por Francisco Pizarro como la Ciudad de los Reyes, la capital peruana llega a esta fecha convertida en una metrópoli desbordante de historia, contradicciones y vida. Con casi 11 millones de habitantes -una tercera parte de la población del país- Lima sigue siendo el corazón económico, cultural y político del Perú, aunque también uno de sus mayores desafíos.

A pesar de su encanto y su enorme peso simbólico, Lima figura entre las ciudades con el tráfico más caótico del planeta. En las horas punta, moverse por la ciudad puede significar avanzar apenas a 11 o 14 kilómetros por hora. Terrible. Miles de limeños pasan buena parte de su vida atrapados entre buses, combis, cústers y autos particulares en vías que hace tiempo dejaron de responder al crecimiento urbano. La falta de un sistema de transporte integrado (todo está en obras y proyectos) y la expansión desordenada han convertido la movilidad en un tormento cotidiano.

La informalidad -en el comercio, el transporte y la vivienda- sigue siendo una marca estructural. Es también reflejo de la historia reciente de la ciudad, porque Lima es una capital edificada por migrantes. Se estima que más del 80 % de los jóvenes nacidos en Lima tienen al menos un abuelo o un padre de origen provinciano. Desde mediados del siglo XX, la migración interna transformó la capital: levantó barrios enteros, expandió los límites urbanos y dio forma a una identidad mestiza, dinámica y diversa.

BELLEZA OCULTA. Hoy Lima es una megaciudad con contrastes extremos: distritos que crecen hacia el lujo y otros que luchan por servicios básicos; espacios históricos que son Patrimonio de la Humanidad junto a zonas donde el desorden urbano amenaza con borrar su belleza. Detrás del caos, la ciudad guarda una arquitectura magnífica, vestigios coloniales y republicanos que hablan de su grandeza, pero que muchas veces quedan ocultos bajo el ruido, el tráfico y la contaminación.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en otro de los grandes males. En los últimos años, la violencia, el robo y la percepción de peligro se han extendido por casi todos los distritos. Aun así, Lima sigue siendo el lugar donde millones persisten, sueñan, trabajan y se reconocen. La aman a pesar de todo, porque en ella conviven todas las sangres, todas las historias, todos los acentos del Perú.

A sus 491 años, la Ciudad de los Reyes no solo celebra su fundación, sino también su resistencia. Lima necesita que quienes la gobiernan la entiendan más allá de la política, que la gestionen con visión y empatía. No como un trampolín electoral, sino como lo que realmente es: el hogar de millones que la sufren, la caminan y la quieren.

—

“Lima es hoy no solo la ciudad costeña más grande del país, sino también la ciudad serrana y la ciudad selvática más importante”.

Rolando Arellano

—

10,000

personas mueren al año en Lima y Callao a causa de contaminación ambiental (EPA).

—

————