Everton le ganó al Aston Villa 1-0 de visita y le dio una mano al líder de la Premier Arsenal

Sin jugar Arsenal salió favorecido del triunfo cono visitante que logró Everton ante el Aston Villa 1-0, ya que éstos últimos desperdiciaron la opción de acercarse más al líder de la Premier League, y ahora junto al Manchester City están detrás de los “gunners” siete puntos abajo (43-50).

El solitario gol marcado e el complemento por parte del atacante francés Thierno Barry a los 59’ en favor de los “toffees”, le permitió a la visita llevarse tres valiosos puntos, teniendo a su arquero inglés Jordan Pickford a un baluarte, ya que salvó hasta tres ocasiones claras del local, que sintió mucho la salida por lesión de su mejor jugador el escocés McGinn a los 18’.

En el otro partido jugado por la fecha 22, Wolves empató en casa con Newcastle 0-0, sumando pinto a punto en su consigna de salir del último lugar con apenas 8 puntos. Partido del Lunes: Brighton-Bournemouth. Principales Posiciones: Arsenal 50; Aston Villa 43; Manchester City 43; Liverpool 36; Manchester United 35; Chelsea 34; Brentford 33; Newcastle 33; Sunderland 33; Everton 32; Fulham 31.