Desde Lima Este, MINSA lanza “Plan de Prevención y Control del Dengue”

AEDES AEGYPTI VOLARÁ BAJO ESTE AÑO

El dengue tendrá que volar bajo en 2026. El Ministerio de Salud (MINSA), en coordinación con la DIRIS Lima Este y la Municipalidad de Santa Anita, dio un paso firme en la salud pública con el lanzamiento nacional del Plan de Prevención y Control del Dengue. El evento se realizó en la explanada municipal de Santa Anita y contó con la participación de agentes comunitarios, inspectores y equipos de fumigación.

A diferencia de años anteriores, cuando las declaratorias de emergencia se emitían con la epidemia ya avanzada, este año el MINSA decidió anticiparse. Con la Declaratoria Epidemiológica ya en marcha, la estrategia busca priorizar la acción preventiva y no solo la respuesta reactiva. El mensaje es claro: la prevención es la mejor arma, y ya se ejecutan intervenciones en diversas regiones del país.

La ceremonia fue encabezada por el viceministro de Salud Pública, Dr. Leonardo Rojas Mezarina, quien estuvo acompañado por el director general de la DIRIS Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, y el alcalde distrital de Santa Anita, profesor Olimpo Alegría. Durante su intervención, el viceministro destacó que la estrategia para frenar la propagación del Aedes aegypti se basa en tres pilares fundamentales: inteligencia sanitaria, calidad de atención y control vectorial riguroso.

Como cierre de la actividad, la comitiva visitó un establecimiento cercano para reforzar el mensaje preventivo e identificar posibles criaderos de mosquitos, enfatizando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para reducir los riesgos del dengue en el país.

“Existe una política clara de nuestro ministro de Salud para reforzar la prevención y la lucha contra el dengue”

S/ 86 255 487

Es el presupuesto inicial para el referido plan.

Acompañaron al Viceministro el Dr. Norberto Yamunaqué y el alcalde Olimpo Alegría, entre otras autoridades de la salud.