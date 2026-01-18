Argentino Mateo Pulcini ganó el Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se realizó en el Lima Golf Club

El argentino Mateo Pulcini logró una dramática victoria en los playoffs sobre Virgilio Paz Valdés de Venezuela para ganar el Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 en el Lima Golf Club el domingo.

El jugador de 25 años logró resultados entre los 10 primeros en sus dos apariciones anteriores en el LAAC y antes de abrirse paso esta semana para reclamar el trofeo Latin America Amateur y asegurar lugares en el Masters Tournament, el 126º US Open en Shinnecock Hills y el 154º Open en Royal Birkdale.

Pulcini aseguró su victoria en el segundo hoyo de desempate, el par 4 del 18, cuando Paz Valdés se pasó del green con su aproximación y aterrizó entre los árboles. Paz Valdés, estudiante de último año de la Universidad de Missouri, volvió a intentar el chip hacia el green, pero no logró salvar el par desde 7,6 metros, lo que permitió a Pulcini sellar la victoria con un cómodo dos putt desde el borde delantero.

El amateur número 174 del mundo se convierte en el campeón de mayor edad en los 11 años de historia del Latin America Amateur y el tercero de Argentina después del ganador de 2020, Abel Gallegos, y el de 2023, Mateo Fernández de Oliveira.

“Increíble; tener la oportunidad de jugar este torneo y, por supuesto, ganarlo, es algo que ya imaginaba antes de venir aquí”, dijo Pulcini, quien jugó su última temporada universitaria en la Universidad de Arkansas. “Así que ese era mi pensamiento cada noche antes de dormir, y ayer pensaba que iba 3 arriba en 18, diferente de lo que imaginaba, pero el mismo resultado”.

Pulcini y Paz Valdés terminaron empatados con un total de 275 golpes, cinco bajo par, tras firmar 68 golpes, dos bajo par, para terminar dos golpes por delante de Tomás Restrepo, de Colombia, y Erich Fortlage, de Paraguay. Pulcini intercambió cinco birdies y tres bogeys en una ronda final que se retrasó poco más de una hora y media debido a la niebla a primera hora de la mañana.

En su afán por convertirse en el primer venezolano en ganar el Latin America Amateur, Paz Valdés, de 21 años, firmó cuatro birdies y dos bogeys mientras competía con Pulcini por el liderato de la ronda final. En sus cuatro participaciones previas en el Latin America Amateur, había quedado dos veces entre los 15 primeros, pero no pudo aprovechar el mal golpe de salida de Pulcini en el primer hoyo de desempate. Ambos jugadores regresaron al 18, donde Pulcini selló su victoria.

Como subcampeona, Paz Valdés recibe una exención a la Clasificación Final para el 154º Open, el 126º US Open y el US Amateur Championship, así como una exención al Amateur Championship.

“Sí, como subcampeón, aprendí mucho esta semana”, dijo. “Felicidades a Mateo, jugó muy bien. Pero como dije antes, esto es golf y así son las cosas. Aprendí mucho y me prepararé para el año que viene”.

El desafío del líder de la noche, Segundo Oliva Pinto, se desvaneció con un 73 de tres sobre par para terminar la semana en dos bajo par y el líder de las primeras dos rondas, Andy Schonbaum, que estaba a un golpe del inicio del día, retrocedió con un 74 de cuatro sobre par para terminar en par junto al mexicano Eduardo Derbez.

El brasileño Herik Machado realizó la ronda más baja del día con un 65 de cinco bajo par para terminar uno bajo par en el Campeonato.

Termina el Latin America Amateur Championship 2026 para los peruanos con buenas sensaciones. Patrick Sparks, Mauricio Tello y Rafael Claux, con rondas finales bajo par, cerraron su participación en el Top-30 del certamen. Christian Muñoz y Jaime Yzaga, por su parte, compartieron la casilla 43.

