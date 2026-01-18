Alianza Lima cerró con triunfo 3-2 ante Colo Colo su intervención en la Serie «Río de la Plata»

Triunfo para fortalecer el plantel. Alianza Lima derrotó a Colo Colo de Chile 3-2 en el último partido en la Serie “Río de la Plata”, partido efectuado en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo-Uruguay.

El primer tiempo el cuadro íntimo iba ganando 1-0 con anotación de Paolo Guerrero a los 33’, luego que Colo Colo empezó mejor las acciones, pero luego cedió y fue aprovechado por los íntimos para llegar a la valla del arquero De Paul.

En el complemento llegaron más goles y varios cambios en ambos equipos. Sobre los 74’ el argentino Javier Correa igualó para el “Cacique”, pero Alianza reaccionó rápidamente y a los 74’ el debutante Luis Ramos puso el 2-1 parcial.

Otra vez, apareció Javier Correa en posición adelantada (no hay VAR en este torneo) logró el empate 2-2, pero una genialidad del argentino Alan Cantero mandó el balón a la red, dejando sin opción al arquero De Paul, para darle la victoria al elenco blanquiazul.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Advíncula (Montenegro), Zambrano, Chávez, Garcés (Antoni), Trauco (Carbajal); J. Castillo, Vélez (Cari), E. Castillo (Girotti), Gentile (Cantero) y Guerrero (Ramos). DT: P. Guede.

COLO COLO: De Paul; Rojas (Alarcón), Vidal, Ulloa, Fernández (Romero); V. Méndez (J. Méndez), Riquelme, Pavez, Aquino; Marchant (Zavala) y Correa. DT: F. Ortiz.

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay)

ESCENARIO: Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo-Uruguay.