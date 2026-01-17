Sport Boys le ganó a Universitario 1-0 en partido amistoso dividido en tres tiempos en Campo Mar

Primer ensayo de este año. En partido de preparación que se efectuó en Campo Mar, Sport Boys del Callao venció 1-0 en el global a Universitario de Deportes. Se jugaron tres tiempos de 30 minutos en este amistoso de pretemporada, y, en el último de ellos se registró el único gol del encuentro en favor de los porteños.

El primer partido fue bastante parejo, por lo que terminó igualado sin goles. El técnico merengue Javier Rabanal mandó el siguiente once: Vargas, Corzo, Riveros, di Benedetto, Ancajima, Celi, Murrugarra, Concha, Reyna, Valera y Edison Flores.

Por su parte, los rosados que conduce el colombiano Jaime de la Pava lo hizo con Rivadeneyra, Mora, Riojas, Dulanto, Llontop, Torres, Illanes, Da Campo, López, Urruti y Nequecaur.

En el segundo partido de 30 minutos, Rabanal realizó variantes en el equipo local y alineó a Romero, Fara, Santamaría, Di Benedetto, Polo, Pérez Guedes, Castillo, Calcaterra, Carabalí, Concha y Valera. Mientras tanto, Sport Boys repitió la oncena inicial y posteriormente efectuó algunos cambios, como el ingreso de Melián por Rivadeneyra, Alfani por Dulanto, Solís por Da Campo, Aranda por Llontop, Rolando Díaz por López y, finalmente, Saba por Mora. En este tiempo, el marcador tampoco se movió en Campo Mar.

Ya en el tercer encuentro, la “U” alineó a Rodríguez; Fara, Guzmán, Paolo Reyna, Ancajima, Celi, Murrugarra, Castillo, Carabalí, Christopher Loayza y Jhon Jairo Guzmán. Sin embargo, fue Sport Boys quien se quedó con el triunfo tras un tiro penal ejecutado por Jostin Alarcón, quien anotó desde los doce pasos. El próximo amistoso de Universitario de Deportes será ante FBC Melgar el 20 de enero en el Estadio