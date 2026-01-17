Real Madrid se recuperó anímicamente y derrotó al Levante 2-0 por la Liga de España

En un partido válido por la jornada 20 de La Liga de España, Real Madrid se reencontró con los triunfos (tras perder en la Supercopa con Barcelona 3.-2 la final, y ante el Albacete 2-1), se impuso por 2-0 sobre el Levante en el Santiago Bernabéu. Los goles llegaron en el complemento, por mediación del francés Kylian Mbappé de penal, a los 58’, y de Raúl Asencio a los 65’.

De esta manera, el Real Madrid sumó 48 puntos, y se colocó a un punto del líder Barcelona, que aún debe disputar su encuentro ante la Real Sociedad, hoy domingo de visitante en San Sebastián. En la siguiente fecha, los merengues visitarán al Villarreal, mientras que el Levante, que marcha en la penúltima posición, recibirá al Elche.

Otros Resultados: Real Mallorca 3 Athletic Club 2; Osasuna 3 Real Oviedo 2; Real Betis 2 Villarreal 0. Partidos del Domingo: Getafe-Valencia; Atlético de Madrid-Alavés; Celta-Rayo Vallecano; Real Sociedad-FC Barcelona. Principales Posiciones: FC Barcelona 49; Real Madrid 48; Villarreal 41; Atlético de Madrid 38; Espanyol 34; Real Betis 32; Celta 29; Athletic Club 24; Girona 24; Elche 23.